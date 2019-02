Demens. Bør vi have etniske plejehjem?

Læserbrev: Overskriften hentyder til et indlæg, jeg havde i denne avis, 10. juni 2018. Et udspil til en debat om plejehjem til danskere med anden etnisk herkomst. Emnet har jeg skrevet om flere gange. Desværre blev dette og andre indlæg sablet ned af populistiske debattører og politikere, der end ikke gør sig den ulejlighed at sætte sig ind i problematikken. De gemmer sig bag udtalelser som, "vi skal ikke gøre forskel på folk" eller "i døden er vi alle lige". Dette må være en trossag, vil jeg mene.

Til forskel fra de mange talte jeg blandt andet med byrådsmedlem Abdinoor Hassan (S) dengang. Hassan er medlem af Ældre-og Handicapudvalget. Han lovede at gå positivt ind i debatten om ældre danskere, med anden etnisk baggrund og behov for plejehjempladser. Hvilket han har en god baggrund og viden om, forstod jeg. Også den generelle debat om at den varme mad skulle være frisklavet og laves på plejehjemmene. Vi havde stor enighed om problemstillingerne. Desværre trak Abdinoor Hassan sig hen over sommeren med løfte om at komme tilbage senere, hvilket ikke er sket endnu.

Er grunden måske, at emnerne er tabu, præget af religiøse overbevisninger. Demens og psykiske lidelser omtales ikke i muslimske familier, måske af frygt for sygdommene, som kunne opfattes som Guds straf. Demens opfattes også som "at være gået fra forstanden" eller værre endnu, "at være sindssyg". Det fører til ensomhed og isolation.

Hvad man ikke ser eller hører, har man ikke ondt af, fristes man til at sige til politikerne. Men det hjælper lige fedt. Måske er vi alle lige i døden? Men tiden lige før og efter kan være og opfattes meget forskelligt.

Er der en, der deltager i debatten, er det Helle Lykke Nielsen. Hun har sammen med andre, der med stor indsigt og viden om Vollsmose skrevet bogen "Kampen om Vollsmose". Hvori de prøver nuanceret og akademisk at give et billede af Vollsmose. Et noget andet billede end vi og politikerne normalt læser i medier og rapporter om Vollsmose.