Debat. Til valg med bedre indsigt

Læserbrev: Som de da råber ad hinanden, politikerne. På ethvert plan: kommunalt, regionalt, statsligt. Privat også i læserbreve f.eks.

Især politikere har travlt med at fortælle, hvorfor de andre tager fejl, er forkerte, ikke har forstået noget, ødelægger samfundet etc. Det kan være svært at finde ud af, hvad de selv mener henholdsvis, men man jo prøve.

Unge ønsker forbedringer på uddannelserne, (vi) ældre ser gerne en anstændig pension, bedre tilbagetrækningsmulighed, midtergruppen vil have flere pædagoger og lærere osv.

Og vi vil alle have mere politi, flere sygeplejersker og læger og aldeles lavere skat og nedsat moms. Og nogle vil have flere kampfly - andre ikke, nogle mere EU -andre mindre. Vi bliver aldrig enige!

Men i stedet for at råbe ulven kommer og "idiot" ville det være ret så "publikumsvenligt", hvis vi fik nogle kontante oplysninger om, hvad partipolitikerne ønsker, hvorfor og med hvilke konsekvenser- incl. de negative. Alle mønter har for- og bagside.

En saglig debat og ikke en persondebat inden valget, hvor de hver især kan være "sig selv" bekendt, uden bagvaskelse eller smædekampagner.

Så kunne vi gå til valg med lidt bedre indsigt - og med lidt mere lyst til at stemme nogen ind. Enige bliver vi jo ikke, det ved vi jo, og det er det gode ved et demokratisk system: Vi skal alle være her - også "fjenden".