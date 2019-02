Debat: Tidlige fødsler fører til tragedier, ulykkelige, handicappede børn, kvæstede familier

Teknologien brager frem, også i forbindelse med for tidlige fødsler. Flere for tidligt fostre/børn kan holdes i live. Små fostre på under 1000 gram holdes kunstigt i live ved hjælp af kuvøser, intravenøs ernæring, iltmonitorering og en stor stab af dedikerede hospitalsansatte.

Det er dejlig, når det går godt. Men ofte går det galt. Efter en lang opslidende kamp enten dør barnet alligevel eller kommer hjem som handicappet. Børnene er seriøst handicappede: Hjerneskader, spastiske lammelser, misdannelser osv. Hele barnets liv bliver vanskeligt. Det kan blive bundet til kørestol og være stærkt afhængigt af, at dets omgivelser ofrer alt. Forældrenes samliv kan blive kvæstet, og andre børn får ikke den opmærksomhed, de behøver. Det kan godt være, det er et lykkeligt liv, men det er ikke nemt.

Hvad taler for at kæmpe for de for tidligt fødte børn? En gruppe af de for tidligt fødte børn udvikler sig til normale børn og får efterhånden et helt almindeligt liv. Disse solstrålehistorier tæller selvfølgeligt meget. Jo tidligere forstrene fødes, jo færre bliver vellykkede raske børn. Lægerne presser vægtgrænsen nedad, der er prestige i at få meget små børn til at overleve. Handicappede børn kan få et rimelig liv, mange familier kan leve med prøvelserne. Livet kan opleves positivt, trods prøvelserne.

Hvad taler imod at kæmpe for de små fostres overlevelse? Læg mærke til, jeg taler om fostre og ikke børn. Udviklingsmæssigt ligger disse fostre, vi kæmper for, tidligere end de sene, lovlige aborter. Jeg kan ikke forstå, at for nogle fostre skal vi gennemføre en total indsats, andre ryger i spanden, selvom de ville overleve ved kærlig pleje.

De tidlige fødsler fører til tragedier, ulykkelige, handicappede børn, kvæstede familier. Systemet kræver en høj pris af disse børn og deres familier, for at andre børn kan blive vellykkede. Det er en barsk gang Lotto.

Læg mærke til, at jeg indtil nu ikke har skrevet om penge. Samfundets har store udgifter til et system, der producerer mange udgiftkrævende svage individer. Det har vi måske råd til. Måske, for vore politikere har kun en given mængde penge til hele systemet. Det ser ud, som om de løber fra problemet: Alle skal have optimal hjælp uanset udgiften. Det er en livsløgn - og det ved de. Resultatet er færre ressourcer andre steder. Politikerne og lægerne vil bare have nogle andre til at fatte de snavsede beslutninger.

Det er ikke nemt. Jeg har ikke løsningen. Jeg synes bare, vi dummer os ved at stikke hovedet i busken.