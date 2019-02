Debat. Med frihed følger ansvar

Læserbrev: Som nybagt folketingskandidat glædes jeg over at flere danskere med anden etnisk baggrund deltager i den offentlige debat. De senere år har man kunne følge Roya More, Halima Oguz, Naser Khader, Chadi El-Cheikh, Mustafa Musse, Ahmad Mahmoud, Asmaa Abdol og senest Elvir Abaz, politibetjenten fra Odense. Jeg mener man bør se konstruktivt på alsidigheden og forskelligheden hos disse debattører trods uenighederne. Og ikke forsøge at proppe dem i kasser, som man antager, de hører hjemme i.

Alle må komme med deres holdninger, der skal vi møde hinanden. Der, hvor vi er enige eller uenige, skal vi argumentere for vore forskelligheder. Det er der, vi flytter hinanden.

Det er min antagelse, at man sagtens kan være offentlig ansat og have en en politisk holdning i den offentlige debat, uden at det behøves påvirke ens virke. Hvor grænsen for dette går, vil jeg overlade til de respektive lokale ledelser og ikke lade være politisk influeret.

Man bør erkende, at det ikke handler om etnicitet men tilliden til, at man trods anden etnisk baggrund kan ytre en neutral objektiv holdning ved at kære sig om Danmark. Man bør eksempelvis have tillid til, at en lokalbetjent fra Odense har en holdning ligeså vel som andre offentlige ansatte, som sideløbende er politisk aktive. Dette indlæg handler ikke om, hvem jeg deler eller ikke deler holdning med. Men blot at man som politiker skal overlade ytringsbegrænsningen til de respektive lokale ledelser.

Jeg finder det ikke hensigtmæssigt, at der fra politisk side skabes en form for socialkontrol ved at tabuisere emner. Lad os byde flere ind i debatten og samtidigt gå efter bolden, ikke manden.

Det er nemlig gavnligt for den offentlige debat og skaber de nødvendige forstyrrelser i politikerleden.