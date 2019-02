Danske Bank. Loyale medarbejdere giver loyale kunder

Fredag 1. februar offentliggjorde Danske Bank sit årsresultat for 2018 med en markant, men ikke uventet tilbagegang i resultatet. Det var nu mere antallet af kunder, der forlod banken i 2018, som blev overskriften i medierne. Lidt underforstået undrede man sig i pressen over det forholdsvis lave frafald af kunder, hvidvask-skandalen i bankens estiske afdeling udløste. Jeg har været kunde i banken i mange år og nej, jeg er ikke doven, når jeg siger, at jeg ikke skifter til en anden bank på grund af manglende topledelse! Det er helt velovervejet, at vi forbliver som kunde i banken. For mig er banken dens produkter, vores rådgivere nu som tidligere, det, der er og tegner Danske Bank. For mig var banken ikke forhenværende direktør Thomas Borgen eller tidligere bestyrelsesformand Ole Andersen. Har aldrig mødt dem. Nej, Danske Bank er netop de medarbejdere der - på trods af svigt fra deres ledere i bankens top - yder en god indsats over for loyale kunder. Og så går loyaliteten begge veje!