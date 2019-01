DR Danmarksmester. Sproglig forarmelse og god løn er fælles for DR's ansatte

Læserbrev: Stor tak til Niels Peter Frederiksen (NPF) for indlæg 28. december om DR's foragt for lødige programmer og forkærlighed for "denne Madsen" .

Det er, som NPF skriver, skamløst at nedlægge et lødigt program som Danmarksmester for at give plads til "denne Madsen" eller "Mumle Madsen", som jeg kalder ham, da han ikke kan artikulere, men blot mumle.

Og "denne Madsen" har heller intet begreb om brugen af possesive pronominer, idet han aldrig i de hørlige stunder når over niveauet: "Han tog hans hat og gik" samt "Han kyssede hans kone og løb til købmanden efter øl."

Men det er jo fælles for ansatte i DR. Sproglig forarmelse og god løn.