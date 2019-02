DF-kritik. En røst fra fortiden

Som en røst fra en fjern og trist fortid dukker SF'eren Poul Erik Kristiansen (PEK) op i Fyens Stiftstidende 12. februar og beskriver bl.a. DF's politik som "fodring af vælgernes indre svinehund" og bruger vendinger som "højrepopulismens fremmarch" og snakker om 30'ernes Europa, når han skal beskrive udviklingen i Danmark i dag.

Det var sådan noget ævl, man hørte fra venstrefløjen tilbage i 80'erne og 90'erne, hvor det nærmest var tabu at tale om de mange problemer, som indvandringen har skabt for vores samfund. Den tid er heldigvis lagt bag os for længst. Men nogle bliver altså hængende i fortiden.

Jeg kan ellers oplyse den gode PEK, at hans egen partiformand - den udmærkede Pia Olsen Dyhr - for længst har erkendt, at venstrefløjen har svigtet i udlændingedebatten, og at DF havde ret, når vi påpegede problemerne med ligestilling i visse indvandrermiljøer.

Hvem ved, måske endda erkendelsen også når til den fortidslomme på Mågevej i Assens, hvor PEK residerer.