CO2. Klima er en folkesag

Borgerforslaget "Dansk klimalov nu" stillet af de grønne NGO'er i januar i år opnåede på bare 14 dage de nødvendige 50.000 støtter for at komme til behandling i Folketinget. Hvilket momentum! Den 26. februar kommer forslaget til 1. behandling i folketingssalen.

Som en af de NGO'er, der har stillet borgerforslaget, ønsker Danmarks Naturfredningsforening Odense afdeling at gøre klimasagen til en folkesag. De næste 5-10 år vil være altafgørende for, om vi kan holde os under de 1,5 grader, der kan forebygge de mest ødelæggende virkninger af temperaturstigningerne på vores atmosfære, vores livsvilkår og vores natur. Og vel at mærke virkninger, der vil være både ukontrollable og uoprettelige.

Borgerforslaget arbejder med et nationalt klimamål på netto nuludslip i 2050 og 5-årige CO2-budgetter, som skal integreres i andre politikker både nationalt og kommunalt i lighed med økonomiske budgetter. Det bør altså overholdes, at offentlige investeringer og forslag ikke alene er økonomisk finansierede men også CO2-finansierede. Det kunne tillige for Odense Kommune betyde, at en kommunal godkendelse af en virksomhed eller et byggeri skal ske på betingelse af en bestemt CO2-reduktion.

- Vi skal alle, politikere, forvaltning og borgere vænne os til at indarbejde CO2-regnskabet i vores forbrug og vores vaner. Derfor: en ny fælles klimabevidsthed - en folkesag!