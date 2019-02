Budget. Gør op med Anker Boye-tiden

Læserbrev: Borgmester Peter Rahbæk Juel (S) bør gøre op med Anker Boye-tiden, som har medført, at Odense er kommet i underskud på velfærdsområdet. Alt for meget blev sat i gang af Anker Boye med transformation af Odense under sloganet "Vores by", fordi Odense med djævelens vold magt skulle vokse sig meget stor. Der blev år efter år skåret ned på især børn- og unge området og på ældre- og handicap området.

Et godt samfund skal kendes på, hvordan man behandler sine svageste, hvilket ikke just var kendetegnende for Anker Boye, der yndede at sætte sig selv i fokus fremfor helheden og det gode samarbejde. Nu kimer velfærdsklokken ildevarslende. Der skal spares, og det kommer til at gøre ondt, siger borgmesteren.

Når der skal spares i administrationen, kunne det være en god idé at se på det efterhånden stadigt voksende projektmageri og ikke mindst med stærk fokus på borgmesterafdelingens konsulenter og kommunikationsrådgivere ect. Og et grundigt kasseeftersyn af samme afdeling ville måske afdække, hvor rigtig mange millioner kr. gemmer sig?

Penge, der kan bruges på nødvendig velfærd, f.eks. genåbning af alle plejehjemskøkkener for blot at nævne et enkelt område, hvor det halter gevaldigt. Og man kunne standse letbane etape 2, indtil man har erfaringer med etape 1. Der er jo ingen grund til at fortsætte, hvis etape 1 viser sig ikke at være nogen god forretning.