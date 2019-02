Budget. Endelig sker der noget

Synspunkt: For en uge siden meldte Peter Rahbæk ud, at der skal spares mindst 100 millioner i Odense Kommunes administration. Fra Konservativ side er vi glade for, at der langt om længe bliver taget fat om nogle af de store problemstillinger i byen. Hvis vi skal sikre borgernær velfærd til byens børn og ældre, kræver det fremsynede politikere, der tænker længere frem end blot næste valgperiode. Vi skal have modet til at omlægge store dele af den kommunale administration, og holde fokus på hvordan vi får mest mulig velfærd for pengene.

At Odense er dårlig til at holde udgifterne til administration i ro har dog været kendt i flere år. Det er løbende blevet beskrevet i en lang række rapporter. Hvorfor Peter først ser denne udfordring nu, mangler vi stadig at få svar på.

Allerede under valgkampen i 2017 skrev jeg i min valgfolder til byens husstande: "Odense bruger flere penge på administration end sammenlignelige kommuner. Det kan gøres bedre". Besparelser på det administrative overforbrug i kommunen var desuden et af Konservatives finansieringsforslag til budgettet for 2018, som det røde flertal stemte ned. At der skal gå to år uden handling, og at der i disse to år blev ansat mennesker, som måske skal afskediges igen, er ikke god politisk ledelse. Flertallet under Peters ledelse kunne have løst udfordringen stille og roligt allerede fra 2017. Var erkendelsen hos borgmesteren sket på et tidligere tidspunkt, ville det både have været til gavn for de berørte ansatte og til gavn for kommunens børn og ældre.

Det er positivt, at det røde flertal nu endelig erkender, at det er nødvendigt at skære i kommunens administrationsomkostninger. Men jeg vil opfordre til, at der arbejdes betydeligt bredere med at finde flere penge til velfærd. Vi kan fx blive langt bedre til at tiltrække virksomheder til byen - virksomheder der skaber arbejdspladser og nedbringer vores alt for høje arbejdsløshed. Odense er den 7. dårligste kommune i landet til at få mennesker i job. Kan vi nedbringe arbejdsløsheden med bare 0,1 procent, får vi 11 millioner mere til velfærd hvert eneste år. Det betyder, at kommer vi blot ned på den gennemsnitlige arbejdsløshed på landsplan, så er der langt over 100 mio. til øget velfærd hvert år! Dét er en effektiv vej til en bedre økonomi.

Et tredje indsatsområde er, at vi skal blive bedre til at pristjekke de kommunalt udførte opgaver - såkaldt konkurrenceudsættelse. Her viser rapporter, at der er mange millioner at hente hvert år, hvis vi har modet og ikke blot lader stå til. Vi skal i langt højere grad lader private virksomheder byde på kommunale opgaver og dermed få dem udført billigere, og samtidig får vi nye innovative metode til opgaveløsning indført i kommunen.

Det er naturligvis fint, at borgmesteren har fået øjnene op for problemerne, men de hidtidige udmeldinger, om hvor der skal sættes ind, er ikke effektive nok. Jeg håber, at Peter i de kommende måneder ærligt vil lytte til den borgerlige side af byrådssalen, og tage ideer og nye metoder til sig. Kun sådan kan vi skabe balance i Odense Kommunes økonomi og sammen skabe gode og stærke rammer for vores børns og ældres velfærd.