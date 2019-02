Budget: Borgmesteren beder om hjælp

Læserbrev: I denne avis beder borgmesteren (Peter Rahbæk Juel, red.) borgerne om hjælp d. 8. februar til at finde et trecifret millionbeløb på hans budget. Borgmesteren lovede ellers hans skattestigning på ca . 4 procent løste alle fremtidige problemer. Dette blev en sovepude for ham selv. Han skal derfor nok heller ikke forvente, borgerne hopper på limpinden, at varslingen om fyring af 100 medarbejdere er løsningen. Alene. Men hør det som en prøveballon, sendt op med varm luft. Og dermed er den dårlige ledelse borgmesteren udviser, ikke fjernet.

At sætte en taskforce i spil, lyder fornuftigt. Nogle af personerne til denne, kunne borgmesteren hente i produktivitetskommissionen fra 2013. Noget tyder på, borgmesteren ikke har læst deres forslag til en milliardbesparelse, via fire forslag. Der anbefaler indføring af tydelig ledelse, motiverede medarbejdere, klare resultater og flere frihedsgrader i opgaveløsningerne.

Med en bedre ledelse, der ikke bygger på magt og bureaukratstyre, ville Odense ikke have stået i den ulykkelige situation, Odense står i nu, at skulle styres via uhæmmede fyringer. Klog ledelse ville justere løbende. Og have styr på, hvor meget tid der går til privat og unødvendig surfing på nettet. Se på hvor meget kaffesnak eller irriterende kollegaer, og ikke mindst ledere forstyrrer, så man ikke når sit arbejde. ligegyldige møder og telefonkonferencer. Generelt en dårlig mødekultur, der består af unødvendige uforpligtende møder uden beslutningstagning og faste mål. Møder der enkeltvis koster tusindvis af kroner, i tid og forplejning. Faktorer der spiller ind på de daglige arbejdsgange, og fylder mest på tidsrøverlisten. Højest står dog den person, der burde lede og fordele arbejdet. Målt fra toppen. Derfor er det ikke nok, at plukke de lavest hængende frugter. Mere. Nu skal plukkes godt fra i toppen. Af bureaukratiet.