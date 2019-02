Brev var halvt år undervejs

Den 15. august 2018 sender jeg et brev her fra Odense til Rudkøbing. Modtageren skal returnerer svar, men da svaret ikke er kommet først i november, sender jeg et nyt brev. Den 1. februar 2019 kommer begge breve retur med påtegnelsen: "Bor ikke på adressen".

Jeg ville have sat stor pris på at have fået den besked sidst i august. Hvor ligger nævnte breve, det første i et halvt år og nummer to i tre måneder? Jeg ved godt, at Post Nord er ligeglad med denne kommentar, men det gør ikke noget, at alle ser, hvor ringe et postvæsen vi efterhånden har.