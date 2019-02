Bombeangreb. Da krigen kom tæt på

Den 86-årige Else Rasmussens interessante beretning om et flystyrt under Anden Verdenskrig ved Brahesholm ved Assens, hvor et amerikansk B17 bombefly blev skudt ned, bragte en erindring fra samme søndag, fastelavnssøndag, frem hos undertegnede.

Min far, der var lærer og kirkesanger i Åsum fem kilometer øst for Odense, var denne dag i aktion som kirkesanger ved Åsum Kirke. Under gudstjenesten imellem 10 og 11 kom vestfra en voldsom buldren ind over Odense-området. Den stammede fra den armada af hundredevis af bombefly på vej østover mod Østersøkysten. Det var totalt overskyet. Man kunne intet se.

Pludselig kom lyden af maskinkanoner, der bragede løs, da tyske jagerfly angreb armadaen. I Åsum Kirke var præsten netop gået på prædikestolen, men de voldsomme begivenheder i luftrummet gjorde, at præsten (jeg mener, at det endnu var Poul Prip, men det var tæt på præsteskiftet til Ole Borch Madsen) måtte holde en flere minutter lang pause i sin prædiken.

Efterhånden forskød lydtæppet sig mod øst. Adskillige allierede fly blev den søndag skudt ned over dansk område, deraf en ved Assens, som Else Rasmussen oplevede på nærmeste hold. Danmark blev jo, som helhed, forskånet for virkelig voldsomme krigshandlinger under krigen, men man må sige, at netop den fastelavnssøndag i 1944 kom de virkelig tæt på. Ovenover skyerne.