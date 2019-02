Bios. En lærer på afveje

Læserbrev: Erik Sørensen kommer i avisen den 12. februar med fuldstændig grundløse beskyldninger i Bios-Falck sagen. Jeg har kun ønsker om tryghed for befolkningen og ordentlige arbejdsforhold for de ansatte. Nu om dage er ambulancedrift en integreret del af sygehusene, nærmest en fremskudt skadestue. Derfor giver det god mening, at de også er drevet af det offentlige. Falck er som bekendt et privat firma, og SF har ingen interesse i at privatisere.

Erik Sørensen bringer sin professionelle styrke som lærer ind i sin vurdering af sagen. Han mener nemlig, at han som lærer har kvalifikationer til at afkode mine ansigtsudtryk på tv. Så for pokker da også! I Sørensens fantastiske univers munder kropsanalysen ud i, at jeg er skyldig. Jeg fandt ikke helt ud af, hvad jeg var skyldig i, men det er vist lige meget. Jeg håber virkelig, at lærer Sørensen giver andre, og vel især eleverne, en mere fair behandling.

Bios-Falck konflikten kaster mange debatindlæg af sig. Dette var alligevel et af de mere bizarre.