Besparelser. Vi følte os hjemme i Lumby

Kommentar: Som nybagte forældre valgte min mand og jeg at flytte til Lumby for under fire år siden. Byen passede perfekt til vores families behov og drømme. Vi følte os hurtigt hjemme i byen, som bød på et skønt lokalsamfund med masser af muligheder.

Her i byen er en rummelig skole med plads til centerklasser og inklusion, en børnehave i tæt samarbejde med skolen, så vores børn får en glidende overgang til skolelivet, private dagplejere med ventelister, kirke m.m.

Dette var det ideelle sted at fortsætte stiftelsen af vores lille familie, så familien voksede med endnu et medlem og drømmen om at blive i Lumby og købe hus i byen en dag blev stadfæstet i vores sind.

Mange børnefamilier flytter hertil, ligesom vores, med drømmen om at blive i det skønne lokalsamfund, hvor børnene trygt kan lege, folk kender hinanden, folk hjælper hinanden, vinker når man kører forbi og børnene kender og aer hundene der er ude at blive luftet. Men nu er drømmen blevet truet og skiftet ud med bekymringer. Bekymringer omkring hvordan skolen skal overleve en reducering af mellemtrinet og kun have en indskoling at tilbyde.

Tanker omkring hvordan vores børn i så sårbar en alder skal håndtere et skoleskift og dertil hvordan kommer de i skole? Ingen skolebus, bare en stor trafikeret vej. Bekymringer omkring hvordan en reducering af Lumby skoles mellemtrin vil ende ud i en langsom skolelukning og hvilke konsekvenser dette vil have for vores ellers voksende samfund.

Byen er i vækst, men denne vækst vil formegentlig stoppe, med en reducering af mellemtrinnet eller en lukning af Lumby skole. Lokalsamfundet vil ikke længere være det attraktive samfund vi og andre flyttede hertil for. Dette har ikke bare konsekvenser for børnefamilier, men også for de ældre, der på et tidspunkt ønsker at sælge deres huse, som vil falde i værdi, erhvervs firmaerne herude risikere at miste kunder m.m.

Nogle vil måske flytte herfra og finde en ny base med skole samt vækst i lokalsamfundet udenfor Odense Kommune. Besparelsen vil ramme vores børn og deres trivsel. Det vil munde ud i overbelagte klasser på Søhusskolen og mindre tid til den enkelte elev. Dette skaber langtfra trivsel og læring hos eleverne samt mindsker mulig vækst i Odense N.

Så kære politikere. Lad vores børn vokse op i denne fantastiske by, lad dem glæde sig til at starte i Lumby skole, lad dem blive trygge i skolen, lad skolen bestå. Lad os drømme om vores skønne by og giv plads til andre familier kan komme og udleve deres drømme i Lumby.