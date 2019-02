Benspænd. Falck gik efter struben på Bios

Kommentar: Konkurrencerådet har endeligt udtalt, at Falck i 2014 og 2015 misbrugte sin ledende markedsposition til at presse konkurrenten Bios ud af markedet ved at gøre det vanskeligt for Bios at få ambulancereddere nok. Konkurrencerådet vil derfor melde Falck til Bagmandspolitiet.

At det forholdt sig således, vidste vi i Region Syddanmarks Præhospitalsudvalg hele tiden. Falcks benspænd betød, at Bios med for få reddere fik bøder af regionen og ekstra udgifter til overarbejde, så firmaet i 2016 gik konkurs, hvorefter Region Syddanmark hjemtog ambulanceopgaven.

Falck gik efter struben på Bios og regionens præhospitalsudvalg, der begge blev systematisk mistænkeliggjort. Falck plantede negative historier i pressen om Bios og regionen. Falck understøttede facebook hadegrupper imod Bios og regionen. Falck trak mange reddere ud af Region Syddanmark til både Region Midtjylland og til Region Sjælland, så de ikke var tilgængelige for Bios. Formålet var at forhindre konkurrence til Falck på ambulanceområdet i Danmark.

Befolkningen forstod det ikke. Man var vant til, at en ambulance var en Falck-bil. Men efter EU's udliciteringsregler, (som flertallet i Danmark er gået med til) så skal en udlicitering gå til det billigste firma. Og den senere hjemtagning viste, at Falck var blevet en dyr ambulanceoperatør.

Pressen, især Jydskevestkysten og Fyens Stiftstidende, gjorde alt hvad den kunne for at nedgøre Bios og regionen fra 2014 til 2017. Pressen lod sig villig bruge af Falck. Hetzen mod Bios belastede i 2016 ambulancedriften faretruende. Falcks ejere, Lundbækfonden og Lego må have en dårlig smag i munden på grund af dette.

SF og Enhedslisten i Regionsrådet deltog aktivt i mistænkeliggørelsen af Bios og det øvrige regionsråd. Heldigvis lykkedes dette benspænd ikke, da Præhospitalsudvalget holdt hovedet koldt, og da mange reddere gjorde et samvittighedsfuldt og godt stykke arbejde. Vi fik en heldig løsning med hjemtagningen af ambulanceopgaven til Ambulance Syd, så vi undgik, at hetzen kunne genskabe det private ambulancemonopol.