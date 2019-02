Belønning. Skolereform viser børnene sit sande ansigt

Læserbrev: Som forælder og borger i et oplyst land vil jeg gerne råbe: "Stop nu for guds skyld jer selv i Syddjurs!" Er det virkelig en "leder" i folkeskolens job at reducere menneskelig adfærd og kunnen til et spørgsmål om prisen?

En skoleleder (Birgitte Agersnap) på en skole ved navn Marienhoffskolen i Syddjurs har ifølge DR fået den - i mine øjne - helt eventyrligt åndssvage ide, at belønne skolens ældste elever med penge, hvis de får særligt gode karakterer, forbedrer deres karakterer mest eller er en særlig god kammerat.

Folkeskolens mulighed for at i mødekomme negativ social arv synes hermed endegyldigt at være lagt i graven. Den som i forvejen har, bliver nu i Syddjurs mere givet! Og den heldige "vinder", som sikkert i forvejen er privilegeret, får endda sit navn på væggen i glas og ramme, så alle de andre "tabere" kan se, hvor meget de fejlede!

Hvad synes Marienhoffskolen hermed at ophøje et børneliv i skolen til at være? Det håber jeg virkelig, de selv har et rigtig, rigtig forbandet godt svar på. De har i hvert fald lige nu udpeget uendeligt flere muligheder for at fejle som barn end for at vinde! Det i bedste fald for åndsfattigt!

Folkeskolen blev med reformen i 2013 reduceret til at være en lang ensrettet tur i ud i lærings- og kompetencemål, men selv det parti, der formulerede den reform - Socialdemokratiet - ejer vist ikke fantasien, der kræves for at forestille sig den praksis, der netop nu udfolder sig i Syddjurs. Eller gør de?

Socialdemokratiet har siden 2013 deltaget i debatten omkring deres egen skolereform ved at være imponerende fraværende og tavse. Jeg mener, at Socialdemokratiet og alle andre partier i forligskredsen skylder vores børn at skabe en fri debat om vores folkeskole, hvor der lyttes. Godt nok er reformen netop blevet reguleret, men lærings- og kompetencemål er stadig en rigtig, rigtig stor del af folkeskolens idegrundlag, og det viser ovennævnte helt tydeligt.

Mit spørgsmål lyder: Skal privilegerede børn (Læs: børn) belønnes med skattekroner, mens alle andre kigger på under klapsalverne, eller kunne vi i dette oplyste land gøre det bedre?