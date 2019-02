Bagvaskelse. Bios og Falck i fight var guf for Stiftstidende

Læserbrev: Ved ankomst af Bios redningstjeneste til Syddanmark, hvor selskabet havde overhalet Falck i tilbudspris, var det guf guf for Stiften, der satte hele to journalister på opgaven. Negative artikler, ofte med bagvaskelses-oplysninger i hemmelighed fra Falck.

Dengang skrev jeg flere indlæg til Stiften, og alle som et forsvar for den lave pris fra Bios, men mine indlæg blev ikke optaget. På stort set alle netaviser, kan man læse om sagen, men ikke i Stiftens net.

Udgangen på handlingen var et trecifret millionbeløb til os borgere, som vi her i Syddanmark må betale.

Angiveligt vil der blive en lang politiundersøgelse mod Falck, og på mange måder er Stiften ikke uden skyld. Jeg vil ikke blive overrasket, såfremt Stiften bliver afkrævet et større millionbeløb i erstatning til Bios for over 100 avisartikler, der savnede sandhed og moral.