Baglandet svarer: Skal flygtningebørn undervises?

Jørgen Heidemann, Skovbakken 22, Skt. Klemens, Odense S

Indledningsvis vil jeg vedgå en kursændring - har nærmest lagt kursen 180 grader om i sagen om undervisning af de nyborgensiske somalierpiger. Til en start harmedes jeg over en rektor, der valgte en fremgangsmåde, der syntes at overrule afgørelser truffet af højere kompetanceniveauer end hans eget i en grad, der lignede obstruktion eller endog sabotage. Sådan ville jeg i hans sted aldrig nogensinde have gjort. Men kunne dog ikke anerkende den tone, som visse DF'ere bebrejdede ham det i.

Som tiden er gået, og eftertanke har nået at virke, er jeg nærmest kommet til den erkendelse, at rektors valg var o.k. og truffet af et godt hjerte. Et o.k. valg ud fra den betragtning, at dersom undervisning foretages af frivillige kræfter og har som mål at styrke børnenes kompetencer, må det være en fordel for alle, at de er bedst muligt udrustet ved tilbagevenden til deres hjemland. Så de i deres videre liv kan være med til at "løfte" landet, og det bliver de naturligvis bedre til, jo bedre de er klædt på kompetancemæssigt fra deres gæstetid i Danmark.

Der er dog lige lidt forbehold: Denne undervisning bør udelukkende have sigte på almene kvalifikationer og må naturligvis - indtil videre - ikke sigte på, at de opkvalificeres til at kunne anses som naturligt hjemmehørende her i landet i en grad, så de kan udnyttes som løftestang for, at hjemsendelsen af hele familien aflyses. Det kunne jo ellers have været et snedigt "prokuratorkneb". For opnår de på denne baggrund asyl, mens de stadigvæk er børn, ville det vel medføre, at et behjertet hensyn til ikke at splitte familien ad ville annullere dens hjemsendelse? Af det, jeg har set, fremgår ikke en klar tilknytning til vort land, omend faderen ved sit arbejde vel har gjort sit til det. Men modsat synes jeg, at andre familiemedlemmer bl.a. ved den måde, de har majet sig ud i fremmedartet beklædning, ikke har signaleret ønske om at høre til her blandt os.

Slutteligt en lille orm, der gnaver: Præmissen om hjemsendelse hviler vist på en opfattelse af, at Somalia nu er blevet et sikkert sted. Men er vi nu fuldstændigt sikre på, at det virkelig er det? Som jeg har læst det, er der vist ikke så mange af de ansvarlige, der har vovet pelsen og ved ophold passende tid rundt omkring i Somalia egenhændigt konstateret, at faren er drevet over - hvorfor er der ikke det? Hvis den præmis ikke holder, skal meget gøres om. Også nogle af nærværende overvejelser. Summasummarum: Lad dog disse børn/unge blive dygtigere, så de med tiden kan være med til at gøre Somalia til et bedre sted. Og disse betragtninger kan jeg vist godt lægge til grund for holdninger til undervisning af flygtningebørn i lidt større almindelighed: Send dem hjem mere kompetente til at være borgere i deres eget land, end de var, da de ankom til Danmark.