Baglandet giver svar på tiltale

Hardy Käehne, Bådvej 5, Odense NØ

Donald Trump har efter min mening været en særdeles uheldig præsident for USA. Han opfører sig, som om han ejer hele verden, og at han mener, at alle skal "falde på halen" for ham. Han tåler ikke modsigelser, og i stedet for at lytte og tage kampen op med argumenter ved uenighed, tromler han modstanderne ned uden hensyntagen til deres ret til at uenighed. Han forstår tilsyneladende ikke, hvad det vil sige at have pli. Man må dog medgive, at han har fået blødt op i det anspændte forhold mellem Nordkorea og USA, så der måske på længere sigt bliver et bedre forhold mellem Nordkorea og resten af verden. Forholdet mellem USA og resten af verden er blevet væsentlig svækket. Jeg håber, at den overvejende del af befolkningen i Amerika kan se, at han ikke er den rigtige person som præsident for Amerika, og at han derfor ikke bliver genvalgt ved næste valg.