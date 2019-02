Alsbroen. Regn det hele med

Læserbrev: Mod tåber kæmper selv guderne forgæves. Nu har vores kære borgmester ikke ry for at have den store forståelse for tal. Han er mere til ord, helst store ord som "effektivisering" og "milliarder". Så igen stiller han sig i spidsen for store projekter, som han i virkeligheden ikke forstår en pind af.

Milliarderne er i virkeligheden fri fantasi, penge vi aldrig vil se. Sparet tid ja og tid er penge siges der. Men prøv at spørge din egen organisation, hvor meget sparet tid de kan skaffe, lig med effektivitet, de kan omsætte til rede penge.

I øvrigt er alle disse dejlige fantasimilliarder omregnet til menneskepenge kun cirka 1000 kr. pr. år pr. indbygger i FMK. Dem betaler jeg gerne ekstra i skat for at slippe for broen.

Der er nemlig nogle omkostninger, som ikke er med i det store regnskab. For hvad koster livskvalitet, hvad koster miljøbelastningen, hvad koster natur.

Mit bud er, at omkostningerne for os lokale vil blive langt højere end indtægterne. Om andre vil tjene penge på det, er jeg i princippet ligeglad med. Men så må de også betale de fulde omkostninger for det, og så tror jeg nok projektet dør.

I Assens kæmper de som Don Quixote mod vindmøller, fordi det koster natur og livskvalitet. Stærkt gået. I FMK poster man millioner i det stik modsatte. Fy.