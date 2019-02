Als-Fyn-bro-lobbyen bagatelliserer støjproblemet

Over 40.000 køretøjer pr. døgn forbi Svanninge Bakker med 110-130 km/t må faaborgenserne regne med, hvis Faaborgmotorvejen og Als-Fyn-broen bygges. En trafikdæmpende broafgift er ikke sikker, så Cowis brotrafiktal 28.900 plus de 6000, der i forvejen kører ved Svanninge plus årlig vækst på fem procent, vil hurtigt runde 40.000 pr. døgn. Det svarer til trafikken og støjen fra motorvej E20 ved Nyborg.

Als-Fyn-bro-lobbyen har forsøgt sig med kreative beregninger af økonomiske, dynamiske effekter af en bro, og prøver nu også med kreative forsøg på at bagatellisere støjproblemet.

Faaborgenserne skal tro, at de ikke vil få problemer med trafikstøj, men det vil de. Beregningsværktøjet Nord 2000 Road, N2kR, som Cowi har brugt i en siden juni 2018 skjult rapport til Als-Fyn-broen, viser, at man i højden 30 meter op i Svanninge Bakker skal mere end 300 meter væk fra midten af en nedgravet motorvej for at komme under støjgrænsen på 53 dB. Afstanden mellem Svanninge Kirke og Talerstolen i Svanninge Bakker er 1200 meter, så både kirkegårdsgængere og motionsløbere vil nemt kunne høre en nedgravet motorvej midt mellem.

Støjen høres tre gange længere bort end 53 dB-grænsen. Lobbyen fodrer uden faglig baggrund N2kR med Cowis lave trafiktal 15.400 hele vejen til Aarslev og undlader at indregne de nuværende 6000. Og lobbyen foregiver på Fyn - i strid med Mads Clausens eget udsagn i Jylland - en broafgift.