Advarsel: Parkeringsgribbe på Thrige Firkanten

Læserbrev: Mandag ville jeg give mine børnebørn en oplevelse i JumpingFun. Vi kører ud og vil parkere, kigger os omkring og finder en plads.

Jeg ser lidt på parkeringsskiltene, som virker lidt forvirrende men vælger alligevel det sikre og går hen og putter 40 kroner i automaten, og går troligt hen og læggerbilletten i vinduet, hvor den ses tydeligt (tjekket ind kl. 10.26 og gældende til 16.26, og billetten er registreret med nr. 0934).

Desværre er vor billet på en mærkelig måde skredet, da vi kommer ud til bilen og ser den pæne gule strimmel, men den kan ses og det burde gribben også kunne have set, hvis den ville! Fandens også. Jeg sender dokumentation for min betaling, men det er ikke nok for gribbene, så der kommer et afslag.

Dette til advarsel for andre, der vil besøge området, og jeg tænker ved mig selv: Mener forretningsfolkene i området, at det er fair, når man kan fremvise kvittering! Jae, 835 kr. for toenhalv times parkering!? Børnene hyggede sig!