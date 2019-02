Ældrerådet må skifte kurs

Læserbrev: Som nytiltrådt medlem af Ældrerådet var jeg forhindret i at deltage i mødet den 31. januar på grund af en længe planlagt ferie i udlandet. Dagsordenen handlede om sædvanlige procedurer stort set uden ældrepolitisk indhold. Jeg har tidligere givet udtryk for, at vi i Ældrerådet bør diskutere ældrepolitik (ikke at forveksle med partipolitik), så vi kan rådgive politikerne om de ældrepolitiske holdninger, som rører sig blandt de ældre, for det er det, Ældrerådet er sat i verden for, og vi skal gøre det så tydeligt, at de ældre i Odense ved, hvad Ældrerådet står for.

Den hjerteskærende sag om Hjallese Plejecenter har vakt megen debat og en uberettiget kritik af Rådmand Søren Windell, der med ét år på bagen har skullet handle i en gammel sag, hvor et rødt flertal i byrådet, med den tidligere borgmester og den nuværende borgmester i spidsen, har sat dagsordenen for økonomiske nedskæringer på ældreområdet år efter år og vasker hænder i en såkaldt velfærdsprocent, som man berettiget kan sætte spørgsmålstegn ved.

De frie plejehjem skal lægges for had i forhold til kommunale plejehjem.

Det er desværre socialdemokratisk agitation ud fra ideologiske betragtninger, og det er i mine øjne beskidt politik. Friplejehjem kan være lige så gode som kommunale plejehjem og omvendt. Derfor vil jeg opfordre mine debatterende kolleger i Ældrerådet, Bjarne Hilmersson og Kurt Kjerrumgaard (læserindlæg 29.01.19), til, at vi tager spørgsmålet op i Ældrerådet og får en forklaring fra forvaltningen om, hvordan sagsforløbet har været i korte træk, så vi kan rådgive i fremtiden på et mere oplyst grundlag. For det er sikkert ikke sidste gang, at Odense Kommune skal tage stilling til et sådant spørgsmål.

Sigtet må være, at vi i Ældrerådet sammen med politikerne og forvaltningen kan finde de bedste og mest lempelige løsninger, hvis der skal ske ændringer for plejehjemsbeboeres livsvilkår.

Det skylder vi de ældre.