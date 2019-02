Ældrepolitik. Politik og kædebreve

Læsrbrev: Vi gamle borgere i Odense kommune må være i god fysisk form. Vi er ca. 24.000 personer over 70 år, men alligevel siger rådmanden, at der er overkapacitet på kommunens 1313 plejehjemspladser. Så mindre end 5,5 procent af alle personer over 70 år i Odense behøver en plejehjemsplads! Måske fremkommer tallet 5,5 procent ved, at kriterier for adgang til plejehjemspladser i kommunen er sat urealistisk højt.

Formålene hermed kan enhver gætte på. Kun i valgtaler er ældrebyrden højt prioriteret. Der foregår også et uskønt ping-pong spil mellem kommuner og folketing om ansvar for anvendelse af penge til ældrepleje. Måske har Odense Byråd glemt, at familiemønstre og levealdre er ændret gennem det sidste halve århundrede - og at man ikke kan være to steder på én gang? I alle fald har vores rådmand vist fundet en ny betydning af begrebet 'overkapacitet'.

Regeringer har fordømt 'kædebreve'. Disse breve lover guld og grønne skove, hvis man betaler til dem. Årsagen til fordømmelsen er, at de, der begynder kædebrevene, ender med at snyde dem, der kommer til sidst. Ligner politikeres fremgangsmåde gennem mange år de forbudte kædebreve?