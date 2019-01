Vi kan ikke alle flytte ud i en skov

Nu er det blevet nytår og dermed højsæson for at lave sit liv om. Det vrimler med slankekure, træningsprogrammer og klimatips.

Debatten på DR tyvstartede 20. december ved at stille spørgsmålet; Har Danmark stress? I den forbindelse mødte vi en far til to, der var flyttet ud i en svensk skov med hele familien for at få råd til at arbejde tre dage om ugen og have råd til ferie.

Han beskrev, hvordan familien følte, at de leverede varen i form af to gode job, lejlighed på Amager, børn i skovbørnehave og den obligatoriske halvmaraton. Nu har familien skåret ned på de materielle krav og føler sig fri for pres og stress. Faren opfordrer alle til at flytte med ud til det enkle liv.

Jeg tager hatten af for enhver, der har modet til at ændre sit liv til noget bedre, når man ikke er tilfreds med det eksisterende, men man behøver ikke at flytte ud i en svensk skov for at slippe for de selvpålagte forventninger. Tværtimod. Hvis alle danskere valgte at flytte ud i en skov, skære drastisk ned på forbruget og arbejde tre dage om ugen, ville det være meget svært at få velfærdssamfundet til at hænge sammen.

Det kræver nemlig en stor andel ganske almindelige danskere, der giver den gas i hamsterhjulet. De går på arbejde fra 8 til 16 fem dage om ugen, mens de betaler deres indkomstskat, moms og bilafgift. Det er nemlig dem, der finansierer langt størstedelen af sygedagpengene, arbejdsløshedsunderstøttelsen, uddannelserne, barselsorloven, sundhedsvæsenet og bistandshjælpen.

Det er skønt, at der er mennesker, der gør tingene anderledes og lever livet på en anden måde end de fleste. Men det kan kun lade sig gøre, fordi de fleste stadig lever i og leverer til velfærdssamfundet. Det gør mange, og mange gør det med glæde. De holder ligesom Dan Turell af hverdagen og føler ikke, de er ved at omkomme af stress.

Og for at svare på spørgsmålet fra debatten: Nej, Danmark har ikke fået stress. Faktisk viser flere undersøgelser, at vi aldrig har haft mere fritid, fædre aldrig har brugt mere tid sammen med deres børn, og danskerne har aldrig været rigere end nu ulighed til trods.

Så inden vi alle pakker rygsækken og sælger vores møbler på den blå avis, vil jeg mane til besindighed. Det hele går ikke ad helvede til, og de fleste mennesker fungerer godt i det samfund, vi har opbygget.

Jeg håber også, at familien i den svenske skov sender en venlig tanke til alle i danskere hamsterhjulet. De er nemlig rygraden i velfærdssamfundet.