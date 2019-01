Vesten skal have fornuften tilbage

Vestens mere eller mindre kulturradikale eliter har den tvangstanke, at alle øvrige civilisationers befolkninger også higer efter frihed, demokrati og individualisme, som vi i Vesten nyder godt af.

Det er lodret forkert set i lyset af, at de andre civilisationer og folkeslag på kloden sjældent deler vores idealer bare tilnærmelsesvist. Magtens tredeling er sjælden uden for den vestlige og kristne kulturkreds, hvor man i enkelte lande nok dyrker en begrænset form for demokrati uden samtidig at pålægge folk med magt ansvar for netop deres magtudfoldelse i praksis.

De fleste lande uden for Europa og Nordamerika er fløjtende ligeglade med FN's konventioner og bøjer dem efter forgodtbefindende. I Kina er det samfundets og ikke individets behov det styrende princip. Her har man kun et hånligt skuldertræk til overs for de universelle frihedsrettigheder og politisk frihed for borgerne.

Vender vi blikket imod de muslimske lande, er billedet det samme. Her er udbredelsen af islam det bærende princip på linje med, at alt i disse lande i større eller mindre grad underlægges religionen.

Det gælder også Tyrkiet, som vi i Vesten en overgang var besat af at få med i EU. Et land, som landets enehersker Erdogan skalter og valter med efter forgodtbefindende ved at lukke kritiske aviser og ved at massefyre offentligt ansatte, der ikke danser efter hans vandpibe.

Retssikkerhed er i de fleste af disse muslimske lande en by i Rusland. Et katolsk ortodokst land, der hylder en afart af kapitalismen i skikkelse af et mafiøst kleptokrati dvs. en tyvestat, hvor landets elite rager til sig ved brug af diktatoriske styringsredskaber uden smålig skelen til borgerrettigheder m.m.

Det er derfor på høje tid, at vi i Vesten får fornuften tilbage og standser undermineringen af vores civilisation ved langt mere effektivt end nu at hindre migranters adgang til vores territorium og samtidig stoppe med at udbrede vore idealer til andre civilisationer. Idealer, der ikke interesserer dem, eller som de har behov for. Derfor bør vi også stoppe med at blande os i deres konflikter væbnede eller ej. Det virker jo ikke i praksis jævnfør Mellemøstens og Afghanistans kaos.

Endelig skal Vesten væbne sig til tænderne i Nato-regi for at afholde andre civilisationer fra at begå aggressioner og for at holde deres menneskemasser ude fra vores territorium.

Sluttelig vil det være nødvendigt at genopfinde stoltheden over vores sekulære og kristne frihedskultur, der i det mindste i vore øjne er de øvrige civilisationer langt overlegen.