Hvorfor bliver vi alle ikke fremover udredt mentalt, på forebyggende vis, med detaljerede hjernescanninger og testes for alle mentale sygdomme klassificeret på ICD (WHO's International Classification of Diseases): dyssocial personlighedsforstyrrelse (psykopati), anden type personlighedsforstyrrelse (f.eks. narcissisme), autisme, ADHD osv.

Resultatet indkodes på en chip, som indopereres i nakken på os hver især, aflæses af andre via en mobil app, når vi vender ryggen til. For er verden ikke fuld af narcissister, psykopater, borderliner, autister og ADHD'er?

Diagnosemanien er ikke alene hot som samfundets behov for at kasseficere individers tilstand eller adfærd, som individers behov for egen kasseficering for at få offentlig hjælp, som den gloende kritik af følgende stigmatisering, overdiagnosticering, fejldiagnosticering. Diagnosemanien har også sylet sig ind på et subtilt niveau i de personlige samtaler, hvor der hypokondreres på andres vegne. Oftest om personer vi er i konflikt med eller som ikke responderer på os, som vi synes de bør - så der er noget i vejen med dem!

- Han er narcissist! Selvoptaget, charmerende, tåler ikke kritik, manipulerende, sexfikseret, optaget af rigdom, magt, success og skønhed. Ringe empati. Siger det bare, så du passer på dig selv.- Manglende situationsfornemmelse, overreaktion, ja, hun ligger på autismespektret!- Overenergisk - ADHD.

Hjemmediagnosticeringer er gennemsyrede af personlige følelser, (hævn)motiver, behov for forklaringer og selvretfærdiggørelse. At vi har en konflikt i en personlig eller professionel relation - hun vil ikke have mig, han er ufølsom, chefen presser eller forfordeler - betyder ikke, at hun/han har en diagnose!

Og at vi efter virkelig at have forsøgt, vendt det indad, til sidst må betro os under to øjne... til resten af byen. Eller dem, der kender resten af byen ... lette hjertet.

At der findes psykopater og narcissister, som kan skade, giver ikke carte blanche til at uddele diagnoser som ubeskyttede titler. Langt de fleste af os er faktisk ikke bemyndigede til at udstede diagnoser. I et øjebliks affekt, mindreværd eller frygt plante en historie, som kan skade en anden. Så den anden kan vandre på giftig jord, undrende overfor adfærd og reaktioner, der møder ham/hende.

Hvor ofte stopper vi op og overvejer, hvad vores eller andres motiv bag en hjemmediagnosticering eller en giftig historie er? Hvad ligger bag behovet for potentielt at skade en anden person?

Selvfølgelig skal vi ikke implodere i tavshed, hvis vi direkte chikaneres og gentagne manipuleres.

Men besinde os. Have for øje, hvilket billede vi maler af os selv når vi sår giftige frø. Danne egne erfaringer i stedet for at slubre andres erfaringer i os.

Hvordan vil vi selv have det med, at være mål for andres diagnosticeringer, uden at komme til orde? Vi kan jo nøjes med at betro os til dem, der kender os så godt at de gennemskuer vores motiver. Og hvis der virkelig er et problem ved siden af spejlet, findes der professionel hjælp.