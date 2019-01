Kan I huske hende, kvinden med den tunge kuffert?

Hun er en norsk kvinde på 61 år, som i december 2018 blev idømt halvandet års fængsel for 22 bedragerier i Danmark gennem de sidste fire år.

Hun havde rejst rundt i landet, bosat sig på refugier og klostre, men var ofte rejst uden at betale. Hun snød også mennesker, hun mødte. Fortalte dem f.eks., at hun havde glemt sin pung i sønnens bil, og nu var han på vej til Norge, så derfor stod hun uden penge til at betale for en ny frakke til en begravelse eller tilsvarende.

Det passede ikke, men man troede på hende og fik medlidenhed med hende og hjalp hende. Snyd og bedrag.

Hun eller rettere hendes historie er én af dem, jeg tager med ind i det nye år, for selvom hun selvfølgelig er en lille fisk i det store hav af skandaler om hvidvask, svindel og snyd, der blev rullet op i 2018, er hun dog et eksempel på det.

Men den dybere grund til, at jeg ikke har kunnet slippe netop hendes historie, er, at den også er utroligt opmuntrende. Ikke bedraget, selvfølgelig. Men den siger noget vigtigt om os mennesker. Vi er godtroende. Vi tror godt om hinanden, og vi er hjælpsomme og imødekommende og har en grundlæggende tiltro til hinanden.

Det har kvinden udnyttet groft. Det er skidt. Men det er ikke skidt at være godtroende. Det er set herfra faktisk godt. Det betyder jo, at når et menneske har brug for hjælp og måske direkte beder os om det, så reagerer vi. Vi får medlidenhed og medfølelse og stopper op og gør, hvad vi kan for at hjælpe.

Og ikke kun inden for familien. Det gælder også naboer, venner, bekendte - og altså mennesker man ikke umiddelbart kender, men som man helt selvfølgeligt tror på og derfor hjælper. Og i langt de fleste tilfælde bliver vores tillid faktisk ikke misbrugt.

Jeg ved godt, at træerne ikke vokser ind i himlen! Når jeg ser mig om i verden - og ser mig selv i øjnene, så ser jeg desværre meget andet end hjælpsomhed og venlighed.

Men grundlæggende tror vi godt om hinanden. Vi er hjælpsomme og venlige, og vi har tiltro til hinanden. Det viser historien om kvinden, og det er værd at huske og at gøre - også når det ikke er en pæn ældre dame, men måske en mere skæv eksistens, der har brug for vores tillid og hjælp.

Lad os også tage det med ind i det nye år. Der er brug for det, og hvis ikke venlighed og hjælpsomhed og tillid hele tiden bliver brugt, risikerer det at gå i glemmebogen. I så fald bliver vi fattigere som samfund.

Hjælpsomhed og venlighed. At tro godt om hinanden. Det er den gode side af historien om kvinden med den tunge kuffert. Derfor skal den med ind i 2019.