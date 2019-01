Grundlæggende er jeg ikke tilhænger af at ytre mig i det offentlige rum, hvis jeg ikke virkelig har noget på hjerte. Men nu er det jo klummetid, så jeg stikker spaden et stik dybere; og når jeg nu ikke som sådan har noget på hjerte, så må jeg søge, hvad der er i mit hjerte - og der er heldigvis altid lidt at finde.

Jeg går sommetider og grubler lidt over "enten eller" tendensen; sort/hvidt, rigtig/forkert, smuk/grim og sådan kunne jeg blive ved. Jeg synes, det er udansk at sætte alt på spidsen - jeg synes, det er ærgerligt, at alle de gode veje midt imellem bliver udvisket og glemt. For er det ikke præcis vejene midt imellem, der byder på det smukkeste landskab, og er det ikke også der, vi som mennesker forstår at socialisere os og indgå i et fællesskab?

Uden at skabe mig unødigt er svaret på ovenstående for mig et rungende "ja".

Og lad os da bare dvæle lidt ved det dér skab. Hvorfor lukke alt det skønne, voldsomme og utæmmede inde i skabet?

Vildskab, ondskab, venskab, troskab, partnerskab, morskab, galskab, dovenskab, djævelskab - det er de store følelser og udtryk, der er spærret inde i skabet. Luk dem ud og lad dem blomstre på godt og ondt. Lad dem spille med i al sin magt og vælde, så vi mærker den virkelighed, der ånder og lever i den virkelige verden - langt fra cyberspace, Facebook, Fortnite og andre virtuelle småkager.

Hovsa - nu røg jeg vist lidt ud af en tangent, så jeg prøver lige at finde tilbage til vejen midt imellem.

Mit rationelle jeg er ikke tilhænger af monarkiet, og sådan er det bare. Eller...... er det så også det? For da jeg så vores helt igennem vidunderlige dronning aflevere den skarpeste og smukkeste opsang til folket nytårsaftensdag, da tog følelserne over, og jeg elskede dronningen, slottene og alt hvad den royale verden byder på.

Jeg blev stolt af at være dansker i monarkiet. Så "enten eller" forsvandt som dug for solen, og "både og" overhalede og holdt hele vejen til mål.

Min datter går i tredje klasse og har netop fået karakterer for første gang. Tredje klasse og karakterer - er det en god idé? Nej, nej og atter nej; karakterer hører til på de ældste klassetrin og gavner ikke legesyge unger.

Men da jeg så nærlæste "systemet", skete der noget inde i mig. For det første var det ikke den gængse 12-tals karakterskala, der blev brugt. Bedømmelsen var inddelt i fire kategorier; U (udmærket), MT (meget tilfredsstillende), T (tilfredsstillende) og IT (ikke tilfredsstillende), men uanset det, så var det fortsat en bedømmelse af evnerne i faget.

Men bogstaverne A, B eller C figurerede også, og dem var jeg ikke bekendt med betydningen af (hvilket nok skyldes min alder). Bogstaverne A, B eller C gives for følgende fire termer; "præcision og punktlighed", "selvstændighed", "koncentration og fordybelse" og "samarbejde". Pludselig gav det hele meget mere mening, for nu var bedømmelsen "bred" - man bedømte "hele" barnet, og ikke kun fagligheden.

Juhu - "enten eller" blev med et dømt ude, og "både/og" tog førertrøjen på igen - jeg elsker det.

Jeg er så heldig, at jeg arbejdsmæssigt får lov at bevæge mig rundt i eventyrenes verden, og det er faktisk ret eventyrligt. Og i det univers er det jo på overfladen netop "enten eller", der hersker; det gode mod det onde. Det er simpelt, og det er let forståeligt for små børn.

Men børn bliver ældre, og på et tidspunkt bliver de unge og voksne. Med alderen kommer også forståelsen af alt det midt imellem, og det skal vi dyrke. Livets lærdom kommer gennem de erfaringer, vi gør os i det hele liv; i familien, i skolen, på arbejdspladsen og blandt vennerne. Hvis vi ikke forstår vigtigheden af "både og" og lader os styre af "enten eller", så bliver vi fattige i alle livets facetter.

Netop nu og de kommende uger opfører H.C. Andersen Festspillene musicalen "Dyrene i Hakkebakkeskoven" på Magasinet. Moralen i Thorbjørn Egners skønne dyreunivers er netop, at intet er endegyldigt; med sund fornuft og god pædagogik, kan ondskab og egoisme forvandles til godhed og varmt venskab - og sådan er det bare.