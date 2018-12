Kære Abdinor, Araz, Abdirashid, Anders W., Anne-Mette, Brian, Brian S., Cæcilie, Christel, Christoffer, Claus H., Claus S., Hjalte, Jane, Kasper, Keld, Kristian, Maria, Mark, Marlene, Michael, Nazim, Niclas, Pernille, Peter, Reza, Sanne, Søren, Susanne, Tim, Tommy og Ulla. I repræsenterer alle Odense Byråd. Enten som byrådsmedlemmer eller stedfortrædere.

For en del af jer er første år som nye byrådsmedlemmer overstået. To stopper. En helt. I står foran en juleferie med familie og venner. Hjemmelavet julemad. And, flæskesteg og risalamande. En duft af julehygge med traditioner, dans og gaver. Deriblandt gavekort så I kan købe jer lige, hvad I ønsker.

En juleferie til refleksion. Hvordan forvaltede I den magt og indflydelse, I fik, da I blev valgt? Brugte I den til at betjene borgerne optimalt? Vær bare ærlige. Eller har I været så topstyret, at I nu føler jer utroværdige i forhold til jeres valgløfter? Oplever I kurserne, hvor I blev trænet til at fremstå troværdige, men ikke nødvendigvis ærlige, var sliddet værd?

En efterrationalisering værd at overveje efter de voldsomme besparelser på ældreområdet. I mål 1-8 eller var det 5-1 ifølge borgmesteren. For andre et 0. De mest nederdrægtige handlinger er begået af politikere, som har sagt "Jeg retter mig kun efter loven" eller "Jeg gør kun mit arbejde."

Kære Conny, Poul, Henny, Ruth, Ulla, Rasmus, Niels, Lisbeth, Børge, Poula med flere. Pensionister skæbnen ramte skævt. I hører til de svageste i vores samfund. Har ikke meget at gøre godt med. Dårligt helbred. Nogen bor på plejehjem, andre i egen bolig.

Om et par dage er det juleaften. På plejehjemmet får nogle af jer et julebesøg. Nogle hygger sig. Sammen, med lidt sang, en småkage og underholdning. Får sikkert and, flæskesteg, brun sovs og kartofler. Langsomt opvarmet. Og risalamande. Gaver?

Nogle sidder hjemme, kan ikke andet. Ensomme og forladte. Juleaften er som alle andre dage. En illusion. Uden mening. Spiser and eller måske flæskesteg. Som sædvanlig, mad der skal opvarmes i mikroen. Spiser maden direkte af emballagen. Hvad ellers? Nytårsaften er "same procedure. Every year."

Borgmesterens personlige julehilsen i år blev et overklippet juleklippekort, hvor borgmesteren tog halvdelen. Gaven bliver en rød lang næse og et par kolde hænder. Ikke en rar "Peters Juel" til de gamle, som tak, fordi de, som de svageste troede på Juel-mandens løfter.

En julehilsen fra os ældre til borgmesteren: Tænk moral og etik. Vi ældre har mere respekt for politikere, hvis politik vi desværre ikke støttede til valget, men som er ærlige og troværdige. End for de politikere vi støttede, og som er uærlige og utroværdige. Nogle kloge ældre skifter mening. Politikere ikke.

Med ønsket om en velsignet jul til os alle.