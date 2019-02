Værktøjskassen: Til alt muligt og ingenting

Men pyt nu med det. Jeg har hæftet mig ved, at mange af de dygtige folk, som boltrer sig med små og store projekter på nettet, sværger til den lille Makita - de bruger den til alt muligt, og det er DEN, som de haler frem, når de ikke lige har det helt rigtige værktøj til opgaven - og de fortæller både tidligt og silde, at de overhovedet ikke kunne leve uden den (åbenbart) herlige tingest.

I dette tilfælde har dimsen ikke engang et rigtigt navn - altså en betegnelse, vi alle sammen er enige om. Man kan selvfølgelig kalde den en båndsliber, for det er en sliber, og den bruger bånd - men det er helt smalle bånd, så det er ikke lige det, som vi tænker på, når vi siger båndsliber eller båndpudser.

Resistent

Så den måtte jeg også prøve, og lad mig bare indrømme, at jeg godt forstår begejstringen. Og det er på trods af, at jeg er blevet så gammel, at jeg har stigende besvær med at vænne mig til nye måder at gøre tingene på - forstået på den måde, at hvis man igennem mange år har udviklet den vane, at man kan løse næsten enhver opgave med et stort, bredt og super-skarpt stemmejern, hvorfor så lave om på det?

Og det er sådan, det er. Jeg har en håndfuld favorit-værktøjer, som jeg bruger hele tiden - det er altid den samme hammer, som jeg griber, den samme boremaskine, det samme gamle Bahco-stemmejern - japanersaven med håndtag af bambus og frem for alt: min lille Stanley-blokhøvl.

Så er der selvfølgelig tusinde andre ting, som jeg ikke for alt i verden ville undvære, men sandheden er, at jeg kun bruger dem sjældent - og i nødstilfælde.

En og anden vil nok tænke, at det er bare, fordi jeg er en gammel hønisse, som pr. instinkt er imod alt nyt - at jeg er resistent over for nye og bedre løsninger. Det kan der måske være noget om.

Men det er jo netop derfor, at det skal tillægges en vis vægt, når jeg fornemmer, at jeg måske godt kunne vænne mig til 9031'eren - især hvis den havde et velklingende navn, som tilmed gav mening.

Hvad med snabel-pudser? Nej, det dur ikke - har du et bedre navn, så send en mail.