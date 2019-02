Værktøjskassen: Ikke helt tosset

Hvis du hører til dem, der hvert år saver og kløver skovbrænde til at fyre hele huset op med - altså som eneste og primære kilde til varme - så behøver du ikke at læse videre.

Så skal du nemlig flække og stable 12-15-20 rummeter brænde, og det er "brænde-organisatoren" fra Nordjysk Skovværktøj slet ikke egnet til.

Hører du derimod til de tusinder, som hvert år fyrer en enkelt meter brænde af for hyggens skyld - og for lige at få lidt ekstra varme på en kold vinteraften - SÅ giver organisatoren rigtig god mening.

Bortset derfra, så er det hulens irriterende, at der ikke findes et godt dansk ord for fænomenet - på engelsk ville man kalde det et rack, men hvad hedder det på dansk?

Nå, men jeg har personligt fabrikeret gud ved hvor mange af den slags. For pludselig står man med en stak brænde i indkørslen, men mangler et sted at stable det. Og hvis man bare stabler det op uden støtte i enderne, skrider stakken sammen - brændet ender med at "flyde" ud i en spredt møgstak - det er jo noget sjusk - og det kan vi ikke ha'.

Og så er det, at man knalder ét eller andet sammen af en gammel palle og et par lægter - eller hvad man nu kan bikse sammen i en fart. Og til foråret, saver man resterne op i passende længder og fyrer det af som det sidste brænde. Så når man igen står der og skal stable lidt brænde, er det forfra.