Værktøjskassen: Højteknologisk skuffe

Jeg lovede vistnok for et par uger siden at fortælle om et nyt skuffeudtræk, som kombinerer de to teknikker, som hedder Soft Close og Push Open - fra det tyske firma Hettich. Det er et foretagende med 6000 medarbejdere, som ikke bestiller andet end at lave beslag til møbler - hængsler, skuffeudtræk, skinner til skydedøre, og gud ved hvad. At det er en halvstor biks fremgår af, at de har været så venlige at sende mig deres katalog - det fylder 4600 sider og vejer 9,5 kilo!

Det er ganske snu, fordi man altså ikke skal bruge hænderne, som jo i første omgang er fulde af skrald og i næste omgang snavsede og våde - jeg vil påstå, at det er smart, fordi det både er enkelt og ergonomisk, og man slipper for at snavse grebet eller skuffens kant til med fedtede fingre.

Jeg monterede den nemlig oprindeligt med den slags udtræk, som hedder Push Open: Man åbner den ved at give den et skub med knæet - så glider den selv op, og når man har lagt affaldet i spanden, lukker man den ligeledes ved at skubbe den i med knæet.

Problemstillingen er den, at man (det vil sige Fruen og jeg) har en skuffe under køkkenvasken - én stor og dyb skuffe til skraldespanden og alt det der. En skuffe uden greb.

Og ganske rigtigt - efter et par uger rundt på de europæiske motorveje ankom vognmanden med en større samling duppeditter, som i første omgang ikke gav ret stor mening, fordi det lignede et byggesæt til landingsmodulet på en måneraket. Og jeg er ikke så god til det der med tekniske tegninger og vidtløftige forklaringer på udenlandsk.

Derfor byggede jeg de fancy skinner om, så de i stedet for Push Open blev til Soft Close. Man skal blot skifte en enkelt komponent, så lukker skuffen med et sug - men til gengæld skal man så trække den ud. Og det er ikke synderligt smart, for så skal man montere et greb, og så ryger fidusen med, at man kan åbne skuffen, medens man har hænderne fulde - eller også skal man stikke en tå ind under skuffen og hale den ud på den måde. Det ser ikke ret elegant ud, og det gør i øvrigt nas i storetåen.

4: ? gør det også ud for en slags lås, som monteres under skuffen: Klik - så sidder skuffen fast, og ?

Det er simpelthen fantastisk, at det er lykkedes at putte alt det tekniske skrammel ind under en helt almindelig skuffe af træ.

Der er tale om et finmekanisk under af absurde dimensioner, når man tænker på, at for få år siden gled vores skuffer på ret udmærket vis på lister af træ - så fik vi skinner med ruller - og så de smarte skinner med kuglelejer. Men det er vand ved siden af al den avancerede mekanik, som indgår i et Quadro 4D V6 med Soft Close, Push Open og stabilisator.

Men jeg havde jo selv nedkaldt denne hyper-teknologiske ulykke over mit eget syndige hoved, så der var ingen vej tilbage - og efter et par timer havde jeg bikset alle de underlige komponenter sammen til noget, som man ganske vist skulle tro var løgn, men ikke desto mindre så ud til at være et skuffeudtræk.

Det kan lyde åndssvagt, men moderne danskere går grassat og klager til Ombudsmanden, hvis alle låger og skuffer ikke flugter 110 procent, og derfor er det en vigtig detalje, at det nye skuffeudtræk er fuldt og aldeles justerbart i alle retninger - det betyder eksempelvis også, at du efter mange års slid og overbelastning af skuffer og låger på ny kan justere dem op.

Fidusen ved de nye udtræk er, at de helt grundliggende er Soft Close, og dertil er de udstyret med en hel række muligheder for at justere skuffens placering - op og ned og til siderne, og man kan kippe forstykket, så det bliver vandret, og ud og ind, så de flugter i alle tænkelige retninger.

Det nye udtræk er nemlig lavet, så det passer 100 procent med de ydre mål af de gamle udtræk - selv skruehullerne passer på millimeter. Og det er vel heller ikke så sært, fordi alle skuffeudtræk passer i et standard-skab, ligesom der findes en standard for udformningen af en skuffe. Og den har jeg altså overholdt, selvom jeg selv har lavet både skuffer og skabe. Det er åbenbart et af de tilfælde, hvor jeg faktisk har tænkt mig om.

Og lad mig sige med det samme, at da jeg først havde gennemskuet, hvordan alle dingenoterne skal samles, gik det faktisk let med at montere dem i skabet - og sætte skuffen på.

6: En slags lineær aktuator, som kan trylle enhver skuffe eller låge med Soft Close om til en Push Open: Tryk på dutten, så springer den 5 cm frem - og et øjeblik efter trækker en lille motor den ind igen, så der er klar til et ægte soft close.

Ekstraudstyr

Godt, nu har vi så en skuffe, som glider fint ud og ind - og den lukker helt og ganske stille, fordi mekanikken trækker den fast til med et sug.

Funktionen Push Open er så en ekstra dims, som man kan vælge at montere bagefter. Den er dødkompliceret, men det kan vi være ligeglade med, for den klikkes bare på den i forvejen avancerede skinne - nu kan du åbne skuffen ved at give den et tryk, og lukke den igen med den sædvanlige "lækre" fornemmelse af Soft Close. Man kan altså betjene skuffen med knæet, som Fruen og jeg ønsker det. Og det er en funktion, som kan tilkøbes - det er så at sige et ekstra modul, som du kan vælge at købe og montere i bagklogskabens lys.

Og nu monterer vi så til det sidste og ekstravagante tyske påhit: en stabilisator!

Push Open er nemlig et ganske følsomt system, som kræver, at skuffen er justeret uhyre præcist, hvilket er lidt bøvlet, hvis man aldrig har prøvet det før - og selv når det virker, skal man oftest trykke lige midt på forstykket, for ellers springer skuffen op igen. Og tro mig: Det er skideirriterende!

Stabilisatoren er simpelthen en stang, som forbinder de to udtræk, så de åbner og lukker præcist samtidigt, uanset at man skubber helt ude i den ene side af skuffen - en ingeniørmæssig bedrift af de helt store. Personligt fatter jeg ikke, at åbenlyst dygtige folk gider at bruge deres liv på at opfinde noget så grinagtigt, men så er det jo godt, at vi har tyskerne.