Super-sliber - til klinger og bits

Det er dumt, for det er faktisk ikke ret svært at slibe dem - man skal bare have det rette grej: Slibeskiver "med diamant", som faktisk kan slibe HM. Jeg købte to skiver fra Kina - under 20 dollar leveret i postkassen.

Men før jeg forklarer, hvordan man laver sådan en dims, skal jeg måske lige fortælle, hvorfor det giver mening at bygge sådan en karl: Klinger (til rundsaven) og bits (til fræseren) er nu om dage lavet med "platter" af tungsten, som også kaldes wolfram eller hårdtmetal (HM på dansk - TC på internationalsk). Og det er smart, fordi de holder sig skarpe i meget længere tid end traditionelt HSS-stål - men bagsiden af medaljen er, at man ikke selv kan slibe sine klinger og bits, når de trods alt før eller siden bliver sløve.

Det handler selvfølgelig om den sliber til klinger og bits, som jeg præsenterede i sidste uge. Lige inden trykkemaskinerne skulle starte, måtte jeg dog konstatere, at den selvopfundne sliber ikke virkede helt så godt, som jeg selv syntes, at den bør - så jeg lovede at arbejde videre med sagen.

Altså: Slib kun fladen. På den måde bevarer man også tandens og/eller bit'ens profil. De kan jo have alle mulige faconer, som det er komplet umuligt for en almindelig dødelig at kopiere - men platter har heldigvis altid én plan flade, som enhver kan finde ud af at slibe.

Nå, men fordi HM er så hårdt, er rundingen så minimal, at man kun behøver at slibe 1/100 mm af den ene flade - så er rundingen pist væk og forvandlet til en spids.

Det er selvfølgelig fint, hvis man kan slibe eksempelvis tænderne på en klinge til rundsaven på alle fire sider, men det er meget vanskeligt og slet ikke nødvendigt: Når en HM-tand er sløv, betyder det, at spidsen af æggen er rundet en smule - men metallet er så hårdt, at rundingen er ekstremt lille. Du kan faktisk ikke se den med det blotte øje, men kun mærke den ved at trække en negl hen over spidsen: Hvis neglen glider, er tanden sløv - hvis den ridser (uden pres), så er den skarp.

Og så skal man have lavet en opstilling, så man kan slibe ganske præcist i forskellige vinkler - det kommer vi til, men først skal jeg lige sige, at slibningen er enkel, fordi man kan nøjes med at slibe platterne på én flade.

Den store forskel er, at jeg har skudt en ekstra plade ind, så udtrækkene ikke er koblet direkte sammen - men altså med en plade imellem. Det giver et lidt mere klodset udtryk, men det er en mere stabil konstruktion, og den er let at samle med almindelige træskruer, og med lidt snilde kan man opnå stor nøjagtighed. Det vil især sige, at kugle-banerne løber helt (110 procent) parallelt - og dermed let.

Og så monterede jeg et par stopklodser, så jeg ikke af vanvare kommer til at køre krydsslæden for langt ud til den ene eller den anden side - så rasler alle kuglerne nemlig ud, og det er et fandens arbejde at finde dem på gulvet og få dem lusket tilbage på plads i rullebanen - skulle jeg hilse at sige ...

Det var en ganske nørklet og finmekanisk operation, men herfra gik det let. Jeg monterede to udtræk på en bundplade - ved hjælp af en skabelon sikrede jeg, at de blev absolut parallelle - så en kvadratisk plade og de to sidste udtræk drejet 90 grader - og så en plade mere.

To funktioner

Efter nogen eksperimenteren fik jeg bit-holderen til at sidde korrekt - samme holder som i sidste uge. Den skal sidde så lavt som muligt, men dog fastgøres i det øverste bord (som kan bevæge sig i begge retninger). For at få pengene til at passe løftede jeg bænkesliberen 12 mm ved at lægge en plade under.

Princippet er, at man kan dreje bit'en i to planer, som man derefter låser - fastholdt i denne vinkel kan man så frit bevæge hele slæden (og dermed bit'en) frem og tilbage og til siderne, men uden at ændre vinklen.