Kjeld Bjerre: Hvordan man retter en diamantskive?

Før jul skrev jeg her i spalterne om en sliber, som jeg selv har bikset sammen - beregnet til at slibe rundsavklinger og fræsebits med skær af hårdtmetal. Dem kan man normalt ikke selv slibe, men det kan man altså, hvis man udstyrer min finurlige sliber med en "diamantskive" til en hund - fra Kina. Findes også på Amazon og i mange andre web-butikker.

Men der er stor risiko for, at enten skiven eller din (sikkert billige) bænkesliber er en lille smule skæv, så skiven slår, og det dur ikke.

En normal slibesten kan man så bare rette med en dertil indrettet afretter.

Sådan en dims udmærker sig ved at være så hård, at når man holder den imod slibestenen, er det den og ikke dimsen, der må give sig. Men hvad gør man så, hvis slibeskiven er af epoxy med diamantstøv?

Godt spørgsmål, når jeg skal sige det, og forleden fik jeg da også en mail fra Finn Leleur Thomsen, som er direktør for Nordjysk Beslag og Værktøj. Han skriver:

"Hej Kjeld - jeg læste din artikel om sliberen til rundsavsklinger. Lidt sjovt, at man selv kan slibe sine HM-klinger.

Måske jeg kan hjælpe dig med dit problem med afretning af slibestenen. Vi har nemlig en afretter med diamant - dog har vi aldrig prøvet den på de hårde sten til slibning af HM, men hvis du sender mig en adresse, sender jeg dig en prøve, og så kan vi jo se, om den dur."

Jeg sagde selvfølgelig straks ja og tak - og for en halv times tid siden fik jeg den lille dims med posten.

Det er i sin rørende enkelhed et lille håndtag med noget, der ligner et enkelt segment fra en af de kopskiver, som man nu om dage bruger på vinkelsliberen, når der skal slibes beton, sten, terrazzo og den slags - altså et forholdsvist blødt metal, hvori der er indstøbt bittesmå stumper af "diamant". Om der er tale om rigtige diamanter eller kunstdiamant - eller simpelthen "tungsten carbide", (det, som vi også bare kalder hårdmetal), kan man aldrig vide, men det afhænger nok af prisen!

Jeg halede naturligvis sliberen frem og prøvede den lille afretter af - og jeg kan desværre straks slå fast, at det virker ikke: Man kunne tydeligt se de små indstøbte korn af "diamant" i afretterens overflade, men den lille kineser-skive sleb dem simpelthen væk på et øjeblik - uden at det gjorde mindste indtryk på kineserens belægning af epoxy-bundet "diamantstøv".

Og hvad kan man så lære af det - ud over at afretteren ikke dur til formålet?

Jo, vi må vel se det som en konkurrence imellem kvaliteten af "diamanterne" i slibeskiven og afretteren - de hårdeste og mest "ægte" diamanter æder dem, der ikke er slet så hårde. Og i dette tilfælde må vi altså sige, at kineser-skiven løber af med sejren - på trods af den latterlige pris er den åbenlyst af "højere karat" end afretteren - og det bør naturligvis være omvendt.

Det betyder dog ikke, at afretteren er værdiløs og lige til at smide ud - jeg har prøvet den af på en almindelig slibesten (alu-oxid), og her virker den glimrende. På et sekund er slibestenen rettet fuldstændigt af. Hvis man ikke styrer sig, kan man hurtigt æde stenen op på denne måde, og det er både fint og flot.

Man hvad gør vi så, når vi altså stadig ikke har en afretter, som er hård nok til at "skære" i sådan en lille skide kineser-skive?

Jeg ved faktisk ikke, om det er skiven eller opspændingen på bænkesliberen, som får skiven til at "slå" - og det er i grunden også ligegyldigt. Men når jeg nu ikke kan rette skiven, har jeg i stedet "klodset den op" ved at lægge små stykker papir imellem - med lidt snilde og tålmodighed fik jeg den på den måde til at løbe næsten helt lige. Ikke HELT lige, men nok til, at jeg er tilfreds - NOGENLUNDE tilfreds.

Hvis du har en bedre ide, så hører jeg gerne om det. Det er nemlig fortfarende en vældig god idé at kunne slibe sine klinger og fræsejern selv, og det gør man altså bedst med en helt lige slibeskive. Idéen er, at du kan give slidte jern af god kvalitet 3-4-5 ekstra liv - og til en pris af 300-500 kroner pr. styk, er det jo ikke så tosset.

Et overset trick består for resten i, at du også kan forbedre billige fræsejern: Det, som vi uden at fornærme nogen kunne kalde Harald Nyborg-bits, er nemlig ikke helt så skarpe som dyrere jern - til gengæld koster de jo så kun en brøkdel, og det er min erfaring, at man sagtens selv kan slibe dem skarpere, end de er fra fabrikken.

Ikke helt så skarpe som dyre jern, men derhenad - det har noget at gøre med, at billige platter af hårdmetal er lavet af et mere grovkornet materiale end de dyre.