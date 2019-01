1: De øverste skuffer åbnes ved, at man med fingrene griber om underkanten og trækker ud - den nederste gi?r man bare et skub med foden, så glider den ud af sig selv.

... og hvordan en skuffe til skraldespanden kan skaffe dig tre ugers ekstra ferie.

Jeg har gjort en opdagelse - ikke en stor opdagelse, men ikke desto mindre en ganske nyttig en af slagsen. Du kender disse her fancy skuffeudtræk - altså de skinner, som moderne køkkenskuffer kører på. De er små, finmekaniske mesterværker, som får skuffen til at køre helt lydløst ud og ind. Væk er forne tiders skramlen og knirken - aldrig mere oplever vi, at en skuffe binder, så når vi endelig får den fri, er det med en overvældende ketchup-effekt, så knive, gafler og teskeer flyver ud over hele gulvet. Sådan var det nemlig for få år siden - i det, vi kender som gamle dage. Men sådan er det ikke mere. Nu glider selv den billigste skuffe så let, som hvilede den på en pude af luft. Og hvis man betaler bare en lille smule ekstra, så lukker skuffen næsten af sig selv, når du har snuppet en kniv eller gaffel - du gi'r den bare et skub, så klarer den selv de sidste irriterende centimeter med et diskret svup. Det er, som om de har indbyggede hydrauliske støddæmpere - hvad de faktisk også har, men derom senere!

2: Skuffen under vasken - den med skraldespanden - åbnes og lukkes med knæet, så man har hænderne fri til at håndtere affaldet - UDEN at grise lågen til med snavsede fingre.

Vestlig kultur Disse fænomenale skuffeudtræk er simpelthen toppen af den vestlige civilisation - de er selve beviset på, at den lyserøde del af menneskeheden (dem, som vi ikke må kalde grisefarvede) er alle andre aldeles overlegne. Især fordi det hydrauliske og selvlukkende skuffeudtræk endda fås i en omvendt variant: Når du skubber skuffen en smule ind, hopper den selv nogle centimeter ud - man kunne kalde det en slags semi-automatisk åbnefunktion. Og når du vil lukke skuffen igen, skubber du den bare tilbage - derved spænder man en fjeder, så skuffen igen er klar til at åbne, når du be'r den om det: Tryk-smutski - så kommer den lige så fint. På engelsk hedder det push open. Og derved er vi fremme ved dagens tema. Vores køkken er nemlig udstyret med en masse skuffer, som har automatisk lukkefunktion - vi åbner dem altså på vanlig vis ved at trække dem ud, og så lukker vi dem igen med et nonchalant skub - så klarer de selv resten. Og det er ganske smart.

3: Hettich udtræk monteret med Silent Close - den kan uden problemer erstattes med den grå dims, som er en Push Open - den blå dims er en tusch, som man f.eks. kan skrive små digte med, men her tjener den bare til at angive størrelsesforholdet.

Push open Men de nederste skuffer er - på det genialeste, når jeg selv skal sige det - udstyret med automatisk åbning, og hvorfor nu det? Fordi hvem gider vel at bukke sig helt ned i gulvhøjde for at hale en skuffe ud? Nej, vel - og det behøver Fruen og jeg da heller ikke, for vi kan bare give de nederste skuffer et lille skub med foden, så springer de op af sig selv. Se, det er ergonomi i verdensklasse, og man skulle tro, at det var noget, som jeg har tænkt over, da jeg byggede køkkenet, men det er det faktisk ikke - jo, jeg havde tænkt over det, men hensigten var oprindeligt en helt anden: Skufferne er udført uden synlige greb - i toppen af hver skuffe er der blot lavet en udfræsning, så man kan få fingrene ind under den nederste kant af skuffen ovenover - hvor der til overflod er lavet en tilsvarende udfræsning, men på bagsiden - ret elegant. Og det siger jeg uden selvironi, for jeg mener faktisk, at det er en smuk og stilren løsning.

Overlegen teknik Men - da jeg havde udtænkt systemet, gik det op for mig, at det ikke er så smart, at man skal helt ned på gulvet for at få fat i underkanten af de nederste skuffer. Derfor er den nederste række ikke lavet med automatisk luk, men med automatisk åbning: Et skub med foden, så glider skuffen ud af sig selv - den ergonomiske fordel herved er åbenbar, men altså blot en bivirkning af, at det ikke kunne være anderledes. Såvel Fruen som jeg selv har været rigtig godt tilfredse med systemet, bortset fra den store skuffe under vasken - den med skraldespanden, som vi åbner og lukker gud ved hvor mange gange hver dag året rundt. I begyndelsen virkede den fint - og det var faktisk rigtigt rart, at man kunne åbne til skraldespanden ved et tryk med knæet - så plumper man sit skrald ned i spanden og lukker igen - også med knæet. Når det er ganske usædvanligt smart, er det, fordi det ikke bare tager hensyn til vores fysiognomi, men faktisk også den menneskelige psykologi: Når vasken er fuld af skrald, hvad gør man så? Så skraber man det sammen og griber det med begge hænder og - ja, så skulle man jo åbne til skraldespande, men det kan man ikke med begge hænder fulde ... fandens også! Så må man slippe skræller, æggeskaller og kaffegrums for at åbne skuffen - så samler man det op igen og smider det i spanden - og lukker skuffen igen - og tørre håndtaget af, fordi det er blevet snasket. Det sker ikke med mit psyko-ergonomiske og antiseptiske super-system, fordi skuffen til skraldespanden både åbnes og lukkes med knæet. Jeg vil påstå, at man mageligt sparer 10 sekunder hver gang - hvis man åbner til skraldespanden 10 gange om dagen, 365 dage om året i 50 år, så bliver det til 1,825 millioner sekunder - hvilket svarer til ret nøjagtigt tre uger af dit liv - som kunne bruges meget bedre!

Et mysterium Nå, men der gik kun en års tid eller to, før skuffen begyndte at gøre knuder: Den ville ikke lukke - den sprang op igen, lige så hurtigt, som man skubbede den i. I begyndelsen skulle man bare give den et ekstra skub, men hen ad vejen blev den mere og mere umulig - man skulle skubbe den i to-tre eller fem gange - helst i højre side og forneden - før den kunne bekvemme sig til at være lukket. Og det klagede Fruen selvfølgelig over. Og jeg selv blev også irriteret - faktisk blev jeg en dag så sur, at jeg klaskede skuffen i med et brag - og så blev Hunni sur, fordi hun altid bliver mopset, hvis jeg viser de mindste aggressive tendenser - så skrider hun simpelthen. Så noget måtte gøres, og jeg afmonterede skuffen, så jeg kunne studere fænomenet - den måtte vel på én eller anden måde køre skævt eller være slidt i smadder? Men ingen af delene syntes at være tilfældet. Jeg brugte lang tid. Først kunne jeg overbevise mig om, at hver skinne for sig kørte, som den skulle - den lille fjederbelastede lukkemekanik fungerede perfekt.

Kort fornøjelse Så lavede jeg - og jeg lyver ikke - ved gud en ramme, som er en tro kopi af skuffen, men uden bund - med denne snyde-skuffe kunne jeg nu se, hvad der foregik, når jeg skubbede "skuffen" ind på plads - og alt virkede upåklageligt. Okay, jeg justerede lidt hist og pist - det er nemlig klart, at disse skuffeudtræk SKAL monteres ganske præcist - så monterede jeg skuffen igen, og uden at vide, hvad jeg egentlig havde gjort, så det trods alt ud til at virke lidt bedre. Men kun i en uges tid. Det er nu et halvt år siden, og de sidste par måneder har skuffen kun virket hver anden gang. Jeg og Fruen har på skift eksperimenteret - sådan noget med: Lige nøjagtigt hvor, hvor hurtigt og hvor kraftigt skal man skubbe - for at den da for fanden kan blive inde på plads!

Lille skævhed Så forleden tog jeg mig sammen og tænkte, at nu skal den elendige skuffe altså laves - én gang for alle: Det kan simpelthen ikke passe, at en voksen mand ikke kan løse sådan et latterligt problem. Og jeg havde heldigvis gemt snyde-skuffen - jeg satte den på igen og kunne ganske rigtigt konstatere, at der var noget galt. Så jeg målte alting op - både skuffen, snyde-skuffen og selve skabet - med vinkel, tommestok og vaterpas - og måtte konstatere, at skabet (håndbygget af mursten, betonplader og mørtel) faktisk er en smule skævt. Ikke noget, der ses, når musikken spiller, men nok til at skabe problemer for de finmekaniske skuffeudtræk - nærmere betegnet den lille låse-mekanisme, som griber og holder skuffen lukket. Den arbejder inden for en meget lille tolerance.

En bytter Nå, hvad gør man så? For det første faldt det mig ind, at de to slags skuffeudtræk (auto-åben og auto-luk) er helt ens, bortset fra et lille ekstraudstyr udført i plastic - det er den lille ekstra dims, som gør forskellen: De ser næsten ens ud, men den ene lukker, medens den anden åbner. Gad vide, tænkte jeg så, om man kan bytte dem rundt, så et udtræk med auto-åben bliver til et udtræk med auto-luk? Det var et relevant spørgsmål, fordi jeg faktisk havde et par ekstra udtræk liggende uden i garagen - jeg hentede dem ind på værkstedet, og med lidt snilde og yderst behersket vold lykkedes det at afmontere to auto-lukkere - og 10 minutter senere havde jeg monteret dem på skuffen i stedet for de to originale auto-åbnere. Og det virkede - aldeles overbevisende, og jeg syntes faktisk, at jeg var ganske snu. Prisen er så, at vi ikke længere kan åbne skuffen med knæet - og det går jo lidt ud over stilen og ergonomien - og de tre ugers ferie må vi nok også skyde en hvid pind efter. Til gengæld lukker skraldeskuffen af sig selv - uden at give Hunni nervøse trækninger - og hvem gider vel også at ligge tre uger på en strand - på Bahamas - uden penge?

Begge dele I indledningen lovede jeg at afsløre en opdagelse af stor praktisk værdi - det er hermed sket: Du kan, hvis der skulle være sket noget med dine fuld- eller semiautomatiske Hettich-skuffeudtræk, udskifte selve åben/lukke-mekanismen, uden at skulle skifte hele udtrækket. Og du kan, som et helt særligt og snedigt trick, skifte imellem åben- og lukke-funktion, ligesom du har lyst. Og det giver faktisk god mening, fordi en del mennesker synes, at push open er en irriterende funktion, som til overflod har en begrænset levetid. Problemet er bare, at Hettich (som forhandles af Carl Ras - og i øvrigt anvendes i mange dyrere køkkener) ikke leverer åben/lukke-mekanismerne i løs vægt - du er beklageligvis nødt til at købe hele udtrækket med den ønskede funktion. Og det er lidt skuffende (ha-ha) taget i betragtning, at Hettich er relativt dyre sager. Men - og her er så den gode nyhed: Hettich fører sig nu frem med et helt nyt udtræk, som kan det hele på én gang: Det kan justeres i hoved og mås (så udtrækket også passer i et lidt skævt skab), de er født med soft close, OG de kan som ekstra udstyr forsynes med push open - en lille enhed, som købes i løs vægt og klikkes på, hvis man ønsker det. Det ser vi på i næste uge