Gør-det-selv: Ra - en nuttet gud fra Ægypten ...

! Hej Povl - takker for idéen og sender den videre til de kløgtige læsere.

Helt kort kan jeg sige, at Ra var en ægyptisk solgud, som brugte sin tid på at sejle hen over himlen i en "manjetbåd" - hvad det så end er for en størrelse - og hver aften blev han ædt af sin egen mor, men det var ikke så galt, for næste morgen blev han lige så sikkert genfødt af en gudinde, som hed Nut.

Og så er den ikke længere ...

Jo, den historie er faktisk meget længere, men du må selv finde den på Wikipedia.

Venlig hilsen

Kjeld Bjerre