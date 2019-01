Gør-det-selv: LED-manden

Glødepæren kan måske få et comeback ved hjælp af et krystal, der reflekterer varmen fra glødetråden tilbage mod glødetråden, så energiforbruget reduceres betydeligt. Det er der forskere, der arbejder med.

For at begrænse blåt lys fra computerskærme anbefales det at installere et program, der kan reducere det blå lys i aftentimerne. Der findes gratis programmer til formålet.

Det er muligt, at problemet begrænses ved at anvende de bedste kvaliteter af LED-pærer med reduceret blåt lys, men det skal man være opmærksom på, når man investerer i disse pærer.

Dr. Wunsch er nemlig langtfra alene om at have fundet frem til helbredsproblemer med LED-lys. Der henvises eksempelvis til flere andre kilder som i en artikel på Videnskab.dk.

! Hej Niels - jeg er med på, at der er en løbende diskussion om betydningen af "det blå lys" fra computerskærme, smartphones og moderne belysning.

Jeg skal straks sige, at jeg er ikke ekspert på området, og personligt hører jeg til den tilbagelænede type, som går ud fra, at hvis problemet er stort, vil forskere og myndigheder studere det nærmere og foreslå passende forholdsregler. Før vi alle falder døde om.

Man kunne sige, at jeg er forholdsvis autoritetstro, hvad den slags anbelanger. Jeg tror simpelthen på, at jeg ville høre om det ad de sædvanlige kanaler, hvis den er helt gal med "det blå lys".

Men når nu du og andre provokerer mig til det, så prøver jeg selvfølgelig at sætte mig lidt ind i sagerne, og jeg har ved en løselig research fundet frem til, at der er to "bekymringsskoler" - den ene er meget-meget lille og anføres altså af Dr. Wunsch, og så er der en langt større skole, som tæller tusinder af videnskabsfolk. Og de to skoler har kun det til fælles, at de er efter det blå lys som en trussel imod vores sundhed.

Dr. Wunsch mener meget kort fortalt, at lys fra den røde del af spektret (som der er meget af i naturligt sollys) er sundt og "genopbyggende" for cellerne i den menneskelige organisme - medens lys fra den blå del af spektret (som der er meget af i LED-lys og eksempelvis LED-skærme) er direkte nedbrydende for cellerne i vores krop. Og det er altså celler i bredeste forstand - fra hoved til røv, om jeg så må sige - og så vidt jeg forstår det.

Den anden og meget større skole af bekymrede er anderledes specifikke og jordnære. Såvel deres bekymring som deres forklaringer underbygges af stribevis af studier, og der er indsamlet tonsvis af data verden over.

Bekymringen handler om søvn - og mangel på søvn, som frygtes at være årsag til både den ene og den anden sygdom - fra stress til Alzheimers, og jeg skal gi' dig.

Og pointen er, at blåt lys ser ud til at forstyrre vores døgnrytme: Medens solnedgangens varme, rødgule lys fortæller vores indre ur, at nu er det sengetid - godnat og sov godt - så vækker dagens første og mere blålige lys os til ny dåd.

Særlige sensorer i vores øjne sender besked til hjernen om, at en ny dag truer - go'morgen, er vi friske? Og de samme sensorer registrerer det bløde aftenlys og sender os i seng, så vi kan være udhvilede næste dag.

Sådan burde det være, og sådan har det været i millioner af år, at vi gik i seng med hønsene og stod op, når hanen galede - men i den virkelige verden af i dag sidder vi hver aften og ser fjernsyn eller surfer på nettet, og huset er oplyst af blåt LED-lys. Selvom det er aften og sengetid, sender sensorerne i vores øjne altså besked til hjernen om, at det er morgen - det indre ur bliver snotforvirret, og derfor får vi svært ved at sove.

Jamen-jamen - ser de kloge hoveder ikke spøgelser ved højlys dag? Nej, siger de selv - faktisk lyder der seriøse advarsler om, at bare det at ligge i sengen og tjekke de sidste mails på smartphonen er nok til at forstyrre det indre ur - og for en del af befolkningen er det nok til, at man får en ringere og kortere søvn - og for en del af dem, er det nok til give problemer med stress, hjertet, diabetes, blodpropper, og hvad har vi.

Og vi skal lige holde fast i, at problemet altså ikke er, at du sidder længe oppe og spiller kort eller strikker - det er farven på det lys, som du udsætter dine øjne for, som er problemet.

Jeg kan godt forstå, hvad de siger - de bekymrede eksperter. Men personligt har jeg altid haft det sådan, at hvis jeg er træt, kan jeg lægge mig hvor som helst - inklusive en bænk på en travl og larmende banegård med en LED-projektør lige i smasken - jeg lukker bare øjnene, så sover jeg.

Så selvom jeg forstår forklaringen, så ser jeg ikke rigtigt problemet - jeg forbinder ikke noget med det.

Og for resten findes der for mig ingen sovepille, som er mere effektiv end en gammel engelsk krimi på DR1 - hver gang sætter jeg mig for, at nu vil jeg altså holde mig vågen, lige til morderen afsløres, og hver gang falder jeg i søvn efter 10 minutter. Til gengæld vågner jeg igen sent på natten, fordi jeg skal tisse - så "spoler jeg tilbage" og snupper 10 minutter mere af krimien - og på den måde kan den samme Banks såmænd holde i en hel uge - uden at jeg blev ret meget klogere på, hvad det hele handlede om - men det gør heller ikke så meget, for hende den seje med det lange lyse hår, hun er sgu en snut, - og jeg fatter ikke, at Banks ikke bare kan tage sig sammen ...

Venlig hilsen

Kjeld Bjerre