! Hej Beinthin - som en del har bemærket, var jeg fra første færd ganske begejstret, da LED kom frem - og de gammeldags glødepærer blev forbudt. Men snart gik det op for mig, at lyset fra de første LED-lamper og "retro-pærer" var mere end grimt - og her tænker jeg ikke så meget på, at lyset var synligt blåt og "koldt", for man kunne jo bare købe dem med et "varmere" lys - altså en gul variant.

Nej, problemet var - og er til del stadig - den såkaldte farvegengivelse. Den måles ganske rigtigt i RA, og i de første år af LED'ernes fremmarch var den så ringe, at en skål frisk salat i LED-lys lignede en slatten omgang fra i forgårs: Farverne i rum med LED blev underligt flade - alt andet end levende og sprudlende. Jeg har aldrig prøvet det, men jeg kan forestille mig, at det er sådan, livet ser ud, når man har en depression - og det skal man ikke ønske sig.

Og da de første generationer af LED tilmed var enten rasende dyre eller havde en levetid på en brøkdel af det, som vi blev lovet - ja, så råbte jeg og skreg op her i spalterne, og jeg blev vel nærmest opfattet som en korsfarer imod LED. Det var jeg ikke, men jeg VAR en strid modstander af lorte-LED - og det er jeg stadig!

Men for nylig skiftede jeg så de værste af vores egne LED'er ud - altså dem i mit og Fruens køkken. Det var små spots med indbygget lyskilde, som det hedder - man kan altså ikke bare skifte "pæren", men skal skifte hele lampen. Ud med skidtet, og i stedet købte vi nogle Diospot fra Greenline - ikke helt billige, og de ligner såmænd de oprindelige til forveksling (små - nærmest undseelige og med meget lav indbygningshøjde), men kors i hytten for et lys, de giver: Smukt og klart - salaten ser frisk ud, og alle fornemmelser af depression i køkkenet er pist væk. Årsagen er den simple, at Diospot har en RA-værdi på 95.

Ved samme lejlighed har jeg købt en kasse med "retro-pærer" model GU10 - de svarer til de meget udbredte halogenspots. De er af mærket Philips, har en RA-værdi på flotte 97 - og kan købes rundt omkring for 100 kroner. Igen: Ikke helt billigt, men til gengæld er lyset særdeles flot, og da det er Philips, som lægger navn til, så tror jeg faktisk på, at den angivne levetid på 40.000 timer (40 år ved typisk brug) holder vand. Det svarer til 2,5 kroner om året, og det er jo faktisk en del billigere end at skifte halogener en gang om året - og ovenikøbet får du så et markant mindre forbrug af strøm. For slet ikke at tale om CO2, men det må blive en anden dag.

Så alt er altså i skønneste orden - verden bevæger sig i den rigtige retning, og jeg kan nu anbefale enhver at skifte til LED, meeeen - nogen skal jo altid hælde malurt i bægeret, og nu forlyder det, at LED er skadeligt for helbredet, fordi det indeholder for meget lys i det blå spektrum og nærmest ingenting i det røde.

Av, min brækkede arm - jeg fortalte om de tekniske for nylig, så det vil jeg ikke komme ind på her - blot at min private konklusion er, at det nok ikke er så slemt, som det kan lyde, men måske noget, som vi skal holde øje med: Lad nu de kloge undersøge sagen for alvor, så ser vi!

Jeg er med andre ord lidt mere i tvivl end du, Beinthin. Du afviser jo helt firkantet alle problemer, hvis blot man holder sig til LED med høj RA-værdi. Jeg giver dig helt ret i, at man kun skal købe LED med høj RA - det bliver man simpelthen i bedre humør af, og for tiden må RA 95 være absolut minimum.

Hermed er man ifølge dig også sikret imod skadelig stråling - fordi en høj RA så at sige er bevis for, at praktisk taget alt lyset befinder sig inden for det ønskelige spektrum. Men min viden om RA-måling siger mig, at det ikke nødvendigvis er rigtigt. For det første, fordi RA kun handler om den del af lyset/strålingen, som er synlig - den stråling, som befinder sig uden for det synlige spektrum, går altså ram forbi, og én af påstandene er netop, at LED udsender en masse ultraviolet (som påstås at være skadeligt), men ikke ret meget infrarødt, som tværtimod skulle være meget gavnligt for vores sundhed. Jeg siger ikke, at det ER sådan, men det er altså påstanden.

Dernæst er RA ikke et helt skudsikkert mål for lysets kvalitet - det optimale lys (altså den perfekte farvegengivelse) opnår man ved en perfekt jævn fordeling af alle farver i lyset - og det er RA i princippet udtryk for. RA 100 betyder således, at 100 procent af farverne er korrekt gengivet i forhold til naturligt sollys - RA 80 betyder, at kun 80 procent af farverne er korrekt gengivet.

Men i den virkelige verden måler man ikke i uendeligt mange "punkter" - RA er en standard, som betyder, at man måler i (vistnok - så vidt jeg husker) fem vedtagne punkter, som eksperterne har vedtaget, har stor betydning for vores oplevelse af lysets kvalitet.

En LED kan altså have en RA-værdi på 100, men kun udsende en korrekt farve lys i fem punkter - den kan i princippet ramme helt skævt i resten af spektrets tusinder af andre mulige målepunkter. RA er altså ikke en perfekt målemetode, og derfor er den heller ikke et skudsikkert bevis for, at der ikke er skadelig stråling i LED-lys. Men en høj RA peger helt sikkert i den rigtige retning!

Venlig hilsen

Kjeld Bjerre