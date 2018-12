Gør-det-selv: LED er billigt lys ...

Hvor svært kan det være? Meget. Men skolemester Bjerre forklarer det her på tavlen: Hvis man sætter farveskalaen ud ad en vandret akse og lysets styrke op ad den lodrette, får vi en helt vandret kurve. Men hvis man sender en LED til et fint institut og be?r det om at lave den samme måling, vil kurven fise op og ned. Hvis det er en billig LED, vil der være spandevis af blåt og gult og næsten ikke noget rødt. Af én eller anden grund er rødt nemlig en svær farve. Men også alle nuancerne indimellem vil drøne op og ned.

... men ellers er det ikke værd at skrive hjem om.

? Hej Kjeld Bjerre - vedrørende din artikel i søndags (om LED) skal bemærkes, at LED kun har én positiv egenskab, og det er lavt elforbrug. Skriv venligst en ny artikel om alle de negative ting, der er forbundet med LED. Dem finder du kun i udenlandske medier. Med venlig hilsen Henning Thomsen

Fruen er lykkelig for sit nye LED-lys i køkkenet - hun påstår, at hun har fået et helt nyt køkken.

! Hej Henning - jeg er slet ikke så uenig, at det gør noget, men jeg har trods alt to kommentarer: Det er vel i grunden kun godt, at vi bruger meget mindre strøm på belysning - og så vil jeg i øvrigt gerne sige, at jeg personligt lige her i spalterne har været ganske LED-kritisk. Nogle vil ligefrem mene, at jeg ved hver en given lejlighed har råbt og skreget og været ude med riven efter alt, hvad der har med LED at gøre - især billig-LED. Det mener jeg så også, at der har været god grund til. Men at sige, at man skal til udenlandske medier for at høre kritik af LED, passer ikke - du skal bare holde denne avis. Jeg har imellem år og dag forsøgt efter bedste evne at forklare, hvad det alt sammen går ud på, men det er ikke altid, at mine evner rækker. Således blev jeg her til formiddag ringet op af en læser fra Aarhus - han hedder Hans, men vil i øvrigt ikke kunne genkendes i avisen, fordi han føler sig lidt dum: - Jeg forstår simpelthen ikke din skelnen imellem lysets farve og farvegengivelsen - altså det, som i din artikel måles i Kelvin og Ra. - Lyset har vel for fa'en kun én slags farve, og den afhænger af bølgelængden - eller hvad? Hans bad mig om at forklare DET - ikke alt muligt andet, men lige nøjagtigt det med "de to slags farver" - én gang til for ham og prins Knud. Og det vil jeg så gøre, for det ærgrer mig både gul og grøn, når en trofast læser har gjort sig den ulejlighed at læse mine forklaringer UDEN at blive ret meget klogere - så er det hverken Hans eller prins Knud, der er dumme, men mig der ikke har gjort mit arbejde godt nok - undskyld!

Kelvin Jeg vil så ile med at sige, at det ER faktisk en svær en - det der med lys. Jeg måtte selv høre forklaringen fra intet mindre end en professor - og adskillige gange - før den fes ind. Men altså: Der er ganske rigtigt kun én slags farver, og det er også helt korrekt, at de skyldes lys ved forskellige bølgelængder. Blå nuancer betegner vi koldt lys, medens vi oplever gulligt lys som varmt - og vi måler det i Kelvin, som er en temperaturskala. Og nu siger jeg noget, som skaber mægtig forvirring, men du må bare godtage, at sådan er det altså: Koldt lys har en højere temperatur end varmt lys - 2700 Kelvin er således udpræget varmt (gult) lys, 3000 Kelvin er nærmest gyldent lys, medens 4000 Kelvin er køligt som dagslys på let overskyet dag. *

Varmt og koldt lys En LED består af to bitte små stumper metal - når du sætter plus til den ene og minus til den anden, fiser elektronerne (eller hvad det nu er ...) fra den ene til den anden, og der opstår lys i gabet imellem de to dele af "dioden". Lyset er typisk blåt - eller skal vi sige iskoldt - det er den nemmeste farve at opnå i den hvide genre, og i øvrigt den kulør, som kræver mindst energi. Men det er jo ikke til at holde ud at se på, og derfor anbringer man en lille gul klat oven på dioden - når det blålige lys passerer igennem det gule filter, får vi noget, der minder om hvidt. Det var den nemme del - selv de billigste LED'er fås i den farvetemperatur, vi ønsker, og det er alt sammen godt: Nogle vil have gult hyggelys, medens andre foretrækker et køligere dagslys - det er smag og behag. Men nu kommer den første pointe, som man skal huske: Lysets temperatur har kun betydning for, hvordan lyset ser ud, når du ser på selve LED'en - eller hvordan lyset falder på en hvid væg. Og nu kommer det svære.

Grå blomster Vi plukker en rød tulipan med gule striber og grønne blade - ude i haven var den et rent farveorgie, men når vi sætter den ind på køkkenbordet med billigt lorte-LED-lys, er den pludselig sært gråfesen i kulørerne. Især den røde står svagt. Det er nemlig sådan med blomster og alle mulige andre kulørte ting i hele verden, at de ikke i sig selv har nogen farver - de har derimod den egenskab, at når du lyser på dem, så reflekterer de lys med bestemte farver - og ikke alle mulige andre. Og vores tulipan er altså sådan indrettet, at den reflekterer rødt, gult og grønt - eller rettere: Den reflekterer nogle bestemte røde, gule og grønne nuancer. Og nu kommer pointen: Hvis lyset ikke indeholder den røde farve, som tulipanen er indrettet til at reflektere, så vil du se de ellers røde kronblade som gråbrune. Hvis du ta'r den ud i solen igen, vil den atter have den smukkeste røde farve - faktisk vil den, hvis du nærstuderer blomsten, have tusinder af røde nuancer - foruden selvfølgelig de grønne og gule, og derfor er den uendeligt smuk. Det er, fordi det sollys, som vi oplever som hvidt, i virkeligheden er en jævn blanding af rødt, blåt og grønt og millioner af nuancer indimellem - som vi kender det fra regnbuen - og computerskærmen. Solen kan altså levere lys af enhver farve, som den mest tossede tulipan måtte være i stand til at reflektere. Men forestil dig nu, at vi sætter et filter for solen, så bestemte røde kulører i lyset bliver udelukket - så "mister" tulipanen lige nøjagtigt de kulører - eller rettere: Tulipanen er stadig den samme, men der er ikke lys af akkurat de bølgelængder, som gør det muligt for os at se netop de farver.

Kedeligt LED-lys Sollys er sådan skruet sammen, at hvis du deler farveskalaen op i eksempelvis tusinde små bidder og måler, hvor meget lys der er i hver lille "sektor", så vil det vise sig, at der er akkurat lige meget af hver nuance - også hvis vi deler skalaen i en million små bidder. Hvis man sætter farveskalaen ud ad en vandret akse og lysets styrke op ad den lodrette, får vi altså en helt vandret kurve - eller streg, om du vil. Hvis derimod du sender en LED til et fint institut og be'r det om at lave den samme måling, så når de frem til en kurve, som fiser op og ned - som kursen på Vestas aktier. Hvis det er en billig LED, vil der være spandevis af blåt og gult og næsten ikke noget rødt. Af én eller anden grund er rødt nemlig en svær farve. Men også alle nuancerne indimellem vil drøne op og ned - og det betyder så, at hvis vi erstatter den enlige tulipan med en hel buket med alverdens farver, vil det halve af dem mangle eller i hvert tilfælde være fortegnede - det typiske er, at farverne virker matte og jævnt kedelige.

Tusinder af nuancer Dette fænomen kaldes farvegengivelse - og nu har vi altså, som Hans klagede over, to "slags farver": farvetemperatur og farvegengivelse. Men det er faktisk det samme, som vi taler om - det er det samme lys og de samme farver, men temperaturen handler om, hvordan lyset ser ud, når ved ser direkte på lampen, medens gengivelsen handler om farverne i buketten på køkkenbordet. Og medens farvens temperatur er nem at styre (hvis du godt kan lide "hyggeligt lys", ta'r du groft sagt en tilfældig bøtte gul maling og hælder i), så er det anderledes kompliceret at opnå en god farvegengivelse. Her er det nemlig helt afgørende, at lyset bikses sammen af lige dele af alle mulige nuancer. Her kan du ikke bare hælde en slat dit og en slat dat i spanden, indtil det ser pænt ud - for at opnå en god farvegengivelse SKAL man ud at købe tusinder af små tuber af de fineste og reneste kunstnerfarver, og så skal der blandes akkurat lige meget af hver i, for ellers går det halve af nuancerne i buketten tabt. Hvis du herefter synes, at lyset gerne må være lidt varmere, så kan du godt smide en slat gul oveni - det sker der ikke noget ved, hvis bare fordelingen af de tusindevis af grundfarver først er på plads. Og det er det, som er så skidesvært, når man laver LED'er - faktisk er det nemlig ikke tusinder, men millioner af farvenuancer, som alle skal være repræsenteret og i en nogenlunde jævn fordeling!

Ra Men de dygtigste kan altså komme så tæt på, at det virker rigtig fornuftigt. Bare spørg Fruen - hun er lykkelig for sit nye LED-lys i køkkenet - hun påstår, at hun har fået et helt nyt køkken og er meget gladere for at nusse med nye, sjove og åh-så sunde opskrifter - jeg frygter det værste ... Og det skyldes altså ikke mere lys (målt i lumen), men bedre lys. Kvaliteten måles i Ra, og den er udtryk for, hvor mange procent af farverne, som gengives korrekt i forhold til, hvis der havde været sollys i rummet. Hel- og halvdårlige LED'er har Ra 60-70-80 stykker - gode LED'er ligger på over 90. Vores nye Diospots er målt til 95. Det hører med, at man kan "snyde" med Ra. For det første, fordi ingen kontrollerer, om tallet på æsken passer - og for det andet er Ra en standard, hvor man kun måler i otte bestemte "punkter" på farveskalaen. Men det burde jo være tusinder af punkter. En fin Ra-måling siger altså bare, at i otte ud af tusinder af punkter, ser det godt ud - den siger ikke noget om, hvordan det ser ud på resten af skalaen. Og det er en offentlig hemmelighed i branchen, at man kan tilpasse sine LED'er, så de klarer sig flot i lige nøjagtigt de otte "interessante" punkter, medens resten er noget hø. Det ændrer dog ikke ved, at en god Ra (og det er som minimum bedre end 90 - også kaldet Ra > 90) er langt bedre end en dårlig Ra. Kast et blik på diverse hjemmesider, og du vil opdage, at de fleste LED'er ligger og roder nede omkring Ra > 80 - og det er under al kritik. Venlig hilsen Kjeld Bjerre

PS * Forklaringen er, at Kelvin-skalaen ** er konstrueret på den måde, at man sætter strøm til en standardiseret glødetråd (som i en gammeldags pære). Ved en svag strøm lyser glødetråden gulligt som et stearinlys, og jo mere du skruer op, desto mere hvidt og koldt lyser den - lyset bliver altså "koldere" at se på i takt med, at tråden rent fysisk bliver varmere! I virkeligheden er det altså ikke lysets farve, man måler, men den temperatur, som glødetråden har, når den lyser med en given farve. Altså: Jo varmere glødetråd, desto hvidere lys - og hvidt lys opleves som koldt. Kort sagt udsender en kold glødetråd varmt lys, og en varm glødetråd lyser koldt - og det er noget rod. På den anden side kan du nu blære dig til julefrokosten, fordi du er den eneste i selskabet, som ved, hvorfor varmt lys i virkeligheden er pisse koldt ... ** 1 grad på Kelvin-skalaen svarer til 1 grad på Celsius-skalaen - men medens Celsius-skalaen har sit 0-punkt ved vands frysepunkt, starter Kelvin-skalaen ved det absolutte 0-punkt (minus 273 grader Celsius, som er det absolut koldeste i hele universet - alle molekyler står stille bortset fra, at vi må formode, at de klaprer med tænderne ...). Hvis du har en temperatur målt i Kelvin, skal du altså trække 273 fra for at få den i Celsius. Fahrenheit? Jamen, det er noget amerikanerne bruger, og de kan heller ikke finde ud af det - vand fryser eksempelvis ved 32 grader og koger ved 212 grader - altså, det kan vi jo ikke bruge til en skid. Der er dog visse holdepunkter: Temperaturen i en dybfryser er 0 grader F - og hvor kold er det nu lige, at fryseren skal være? Rigtigt: Minus 18 grader. Når amerikanerne siger, at der er 0 grader udenfor, er det altså forbandet koldt. Men de har det jo også med at prale af derovre - når de har en lille smule feber, koger de ligefrem: 100 grader Fahrenheit svarer til 38 rigtige grader