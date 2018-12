Gør-det-selv: Kalk og sæbe

Nu er det sådan, at vaskemidler skal opfylde to formål: Dels indeholder de tensider, som vasker skidtet ud af tøjet, dels indeholder de kalkbindere, som blødgør det hårde danske vand - og fabrikanterne af vaskepulver vil helst sælge det hele samlet, for det tjener de mest på.

! Hej Morten Jødal - jeg hører, hvad du siger - som man siger, når man skal finde en høflig formulering, inden man siger MEN ...

Du har uden for enhver tvivl ret i, at doseringen af vaskemiddel er kernen i problemet: Ethvert vaskemiddel er så at sige komponeret, så det ved brug af rette dosis svarer til en bestemt mængde vand af en given hårdhed. Hvis forudsætningerne ikke passer, kan man kun kompensere ved samtidigt at skrue op eller ned for begge vaskemidlets ingredienser - sæbe OG kalkbinder. Og lur mig, om ikke den typiske dansker hælder for meget af begge dele i vaske-dyret - sådan er vi jo: Hvis én kopfuld er godt, så er to kopfulde nok dobbelt så godt - og så har vi balladen ...

Og så til mit stilfærdige "men": Når vaskemaskinen stinker som en selvdød rotte, er det jo ligesom for sent at ændre lidt ved dosis - så skal der skrappere midler til. Og der forekommer det mig at være et fornuftigt råd, at man kører en kogevask eller to - uden tøj og uden sæbe, men med enten et kommercielt renseprodukt eller en god slat eddike i skuffen.

Jeg ved ikke, om det er rigtigt, men en læser har faktisk skrevet og fortalt, at det er en god idé ALTID at hælde lidt eddike i det lille rum til skyllemiddel - det skulle sikre, at tøjet dufter frisk, OG at maskinen holdes fri for kalk. Hvis det er noget, som nogen har en mening om, så sig endelig frem.

Venlig hilsen

Kjeld Bjerre