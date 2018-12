Gør-det-selv: Kajs sliber

Hvis du havde et godt arkiv, ville du kunne finde den maskine, som jeg for nogle år siden sendte dig billeder og forklaringer til - den virker nemlig også. Men ligesom du skriver om din, er den måske ikke helt optimal - jeg tror så, det udelukkende skyldes min alt for dårlige slibeskive.

! Hej Kaj - det er en flot maskine, som du har lavet. Og ganske ambitiøs!

Jeg har jo valgt at lave en maskine, som kun sliber forsiden af tænderne - den flade og vinkelrette forside. Og det er en velovervejet beslutning.

1 - Hvis man vil slibe toppen og siderne af hver tand, kræver det uendeligt stor præcision. Sandsynligheden taler for, at tænderne efter slibning ikke længere vil stå 100 procent på række og geled - om jeg så må sige.

2 - Det er meget enklere at lave en maskine, som kun skal slibe forsiden af tænderne. Og selvom man ikke sliber akkurat lige meget af hver tand, vil det ikke påvirke den sideværts præcision (eller tændernes højde) nævneværdigt.

3 - Da tænderne er ekstremt hårde, vil der kun være et minimalt slid. Selv når klingen opleves sløv, er rundingen i spidsen derfor mikroskopisk - vi taler om hundrededele - derfor er det mere end rigeligt at fjerne tilsvarende lidt af forsiden for at opnå en ny og super-skarp spids.

Der er i øvrigt så meget gods i hver enkelt tand, at man kan slibe 20-30 gange, før man for alvor kan se, at der "mangler noget" - og til den tid er jeg både død og begravet ...

Du efterlyser en anden type slibeskive: Hvis du søger på "grinding disk for carbide", dukker der alt muligt op - og du ender sikkert på aliexpress (i Kina). Her kan du søge iblandt hundreder af forskellige modeller. For et godt resultat skal du vælge en skive, som har en finkornet "slidbane" af diamantstøv bundet i epoxy - noget med korn 200 eller derover.

Jeg har bevidst valgt en tynd skive, fordi den ellers ikke kan komme ind imellem tænder, som sidder tæt.

Problemet med billige skiver (og bænkeslibere) er nok, at de har tendens til at slå en lille mule - og det er noget skidt, fordi man ikke (som med en almindelig gammeldags slibesten) kan rette den op med en diamant eller et "løbehjul". Jeg har forsøgt med alt, hvad jeg har kunnet finde i skufferne, men den skide skive er bare for hård!

Er der nogen, som har en god idé?

I stedet har jeg rettet skiven op, så den ikke x'er, ved at lægge papir under de to flanser - nu "hopper" den kun en smule, men det betyder ikke så meget, fordi jeg kun sliber på siden af skiven.

Venlig hilsen

Kjeld Bjerre