Gør-det-selv: Ham tror vi sgu ikke på ...

For det første mener jeg at vide, at der ikke skal ret meget til at få titlen Dr. i Tyskland. For det andet, at ordet wunsch oversat til dansk betyder ønske. Det vil sige: Dr. Ønske!

Påstandene i artiklen om LED (at LED-lys er skadeligt for helbredet - red.) har jeg aldrig hørt før, men det slog mig, at kilden, Dr. Wunsch, var lidt suspekt.

! Hej Jørn - jeg synes nu, du er hård i din vurdering, men som det vistnok også fremgår af artiklen, er jeg heller ikke helt tryg ved lødigheden af den voldsomme påstand om, at vores helbred bliver ødelagt af LED-lys.

På den anden side kan den gode Doktor vel ikke gøre for, at han er fra Tyskland, hvor den titel siges at kunne trækkes i en automat - og selv om det er sjovt, så kan man vel heller ikke bebrejde ham hans navn.

Hvad der for mig og på det lidt mere seriøse plan antyder, at der måske er ugler i mosen og en duft af "fake news", er det forhold, at man på nettet kun finder en enkelt amerikaner, som henviser til Dr. Wunsch og hans tanker om LED - og denne amerikaner synes primært at udmærke sig ved en hjemmeside, hvor han udbreder sig om både dette og hint i en temmelig typisk amerikansk og (tænker jeg som dansker) vidtløftig stil.

I mine øjne ligner han en Hollywood-doktor af den type, som den ene dag har løst cirklens kvadratur, og den næste dag har fundet den eneste rigtige kur imod både fedme, kræft og Alzheimers - han ligner svigermors drøm, kører i Rolls-Royce, og du kan købe hans geniale pille på nettet.

Altså - hvis det endelig skal være, så tror jeg mere på ham Dr. Wunsch ...

Men jeg kan altså ikke gennemskue det, og indtil videre har jeg parkeret spørgsmålet om LED's eventuelle indvirkning på vores helbred på samme hylde som mobiltelefonens påståede farlighed: Principielt kan der godt være noget om snakken, men "problemet" synes ikke at have manifesteret sig i, at folk falder døde om i større tal.

Jeg er muligvis naiv, men jeg tror på, at hvis der er noget substantielt at komme efter, så er der nok nogle videnskabelige kolleger, som kaster sig over det samme problem - det er jo sådan, videnskab virker: Når tilpas mange eksperter går i en bestemt retning, så antages de at repræsentere noget, der ligger tæt på sandheden.

Man kunne også sige det sådan, at en enkelt Dr. Wunsch gør ingen sommer - vi må simpelthen have nogle lig på bordet eller som minimum nogle flere professorer, doktorer og amanuenser, som lægger hovedet på blokken.

Indtil da vil jeg ganske ubekymret bade mig i LED-lys - i den forvisning, at så bidrager jeg da med lidt mindre CO2 og måske en lille begrænsning af det globale højvande.

Venlig hilsen

Kjeld Bjerre