Gør-det-selv: Fuldt udtræk

Til sidst, lige et lille hjertesuk. Hårdmetalstøv er meget skadeligt at indånde, så husk effektiv støvsugning og evt. støvmaske, så kadaveret ikke lider overlast.

Har du først fået sådan nogle inden for døren, bobler kreativiteten over, for der er så mange anvendelsesmuligheder med dem.

I princippet er det et ultra præcist skuffeudtræk. Jeg vedhæfter lige et par billeder af nogle, som jeg har på lager.

Jeg er selvfølgelig med på, at mange af dine projekter skal kunne fremstilles af materialer, som man har i "hughuset", men tilfredsheden med at fremstille et velfungerende stykke hjælpeværktøj af de "rigtige" stumper, betyder rigtig meget for mig.

! Hej Johnny - tak skal du have. Jeg forstår dig sådan, at du er lidt vild med fed mekanik, og i det stykke ligner vi nok hinanden: Det er vildt inspirerende, at man kan købe "mekaniske halvfabrikata" i høj kvalitet til forholdsvis små penge - enten brugt eller fra Kina.

Den føring, som er på billedet, minder mig om det, man i sejlerens verden ville kalde en skøde-skinne - altså en vogn, som under stor belastning kan trille ganske let på en skinne. De er hundedyre!

Og det, som du kalder en kugleomløbsspindel, har jeg engang mødt i form af en fænomenalt muskuløs og slidstærk autopilot - den var 25 år gammel og havde sejlet jorden rundt to gange, da jeg ligesom syntes, at det var på tide, at den blev serviceret - og jeg var også lidt nysgerrig, så jeg skilte den ad og opdagede til min overraskelse, at der kun var tegn på minimalt slid på den sære spiralformede kuglebane og tilhørende "vogn" med kugleomløb - så jeg gav den lidt fedt og samlede den igen, og den kører endnu.

Men som du selv bemærker, har jeg måske et mål om, at mine projekter skal kunne realiseres af materialer, som man har i "hugladen" - eller kan købes billigt.

Ja, det er et krav, som jeg stiller til mig selv - at et projekt kun er godt, hvis det er så enkelt, at de fleste kan være med (hvis de har lyst og vilje), og materialerne skal være til at skaffe, uden at man bliver ruineret.

Det er derfor, den sidste reviderede udgave af klinge- og bit-sliberen (se artiklen: "Supersliber - til klinger og bits") er baseret på to sæt skuffeudtræk til i alt 150 kroner.

De kan ikke købes hvor som helst, men hos forhandlere af beslag og værktøj, som forsyner håndværkere og industri - eksempelvis Carl Ras.

Man kan også finde de rette udtræk på nettet, hvor udvalget er stort - problemet er bare, at man ikke kan komme til at prøve dem af i praksis, inden man køber. Og det dur ikke!

Selvom man kan bestille et dyrt udtræk, som tåler en stor belastning (fremgår typisk af specifikationerne på nettet - eksempelvis at skuffen kan bære 50 kilo), så betyder det ikke nødvendigvis, at udtrækket er uden slør, når man "misbruger" det ved at montere det vandret.

Så der er altså ingen vej udenom: Af sted til en fysisk butik med et godt udvalg - og prøv selv sagerne af, før du køber. Men den gode nyhed er altså, at der findes faktisk udtræk, som har næsten intet slør, selv når man belaster dem på den forkerte led.

Venlig hilsen

Kjeld Bjerre