Gør-det-selv: Flere fyr-fiduser

Når fredelige folk på motorcykel passerer hinanden på landevejen, hilser de. Når folk i gamle Folkebåde, spidsgattere etc. møder hinanden, hilser de. Når to mænd i landrovere kører (eller hvad vi nu skal kalde det ...) forbi hinanden, hilser de. De føler sig nemlig i familie - de har en fælles svaghed og ser glimtet i hinandens øjne: Du er lige så tosset som mig ...

Sådan er det også med danskere, som har pillefyr - vi er muligvis ikke for kloge, men vi hygger os med det - og vi er altid klar med et godt råd, hvis en broder i ånden er på spanden. Så da jeg forleden skrev om mine bryderier med mit eget pillefyr, landede der straks en håndfuld mails med gode råd og fiduser i min postkasse - blandt andet fra Jens Neergaard fra Hjallerup:

"Hej med dig - her er lige et par fif til dit RTB-fyr: Brug et stykke ståltråd til at rense herden med - udefra! Tag blot luftslangerne af, stik et stykke ståltråd ind igennem studsen - lav enden, som du stikker ind, lidt krum, så den fylder mere inde i kedlen. Du kan også montere en ekstra luftbeholder, så den får mere luft at arbejde med. Har selv en flaske til at rense kedlen med og en anden flaske til brænderhovedet. Der er en kontraventil imellem de to flasker, så den ikke bruger af brænder-flasken, når den renser kedlen. Du skal bare huske at fylde flaskerne med vand, inden du bruger dem til trykluft - ellers siger det nok kaboooom ...

De lugter i et stykke tid af sporstoffet i gassen.

Med fyr-stelig hilsen, Jens"

! Hej Jens - nu er det måske ikke alle, som helt forstår og værdsætter visdommen, i det du siger. Så lad mig lige forklare. Det, som Jens mener, er:

RTB-fyret har et system, så det dagligt og automatisk bliver renset - med trykluft fra en lille, men ganske effektiv (og i øvrigt lydløs) kompressor. Dels blæser den hærden (det kaldes også brænderhovedet - lige der, hvor piller ligger i en lille bunke og brænder) rent, dels blæser den fire steder inde i kedlen, så kedlens overflade holdes fri for aske og støv og dermed holder dens effektivitet i top.

Men indimellem er det godt med lidt ekstra rengøring - en helt ren kedel giver nemlig den bedste udnyttelse af pillerne. Og det kan man altså gøre ved at fyre et ordentligt motherfucker pust af trykluft af - først i brænderhovedet og så i kedlen.

Og det klarer Jens altså ved hjælp af to store, gamle gasflasker, som han først fylder med trykluft. Men inden da "renser" han altså flaskerne for den sidste rest af gas - ved at skrue hanen af og fylde flasken med vand, så al gas med garanti er væk - så hælder han vandet ud og slutter kompressoren til - de første par gange kan der godt lugte af gas, men det er altså kun det sporstof, som man tilsætter gas - for at det skal lugte og skræmme livet af folk, så de ikke pjatter med sikkerheden.

En mand, som hedder Niels Chr., har også skrevet:

"Hej Kjeld - har med stor interesse læst din historie om fyret. Jeg kan se, at det er et RTB, som du har - jeg har selv den tidligere udgave, Black Star, men det er samme brænder. Jeg har oplevet noget af det samme (tilsvining med aske og slagger, og til sidst brænder "baglæns" op igennem skakten - red.), men det sker, fordi temperatur-grænsen på dit fyr er sat for højt. Den skal du stille ned til 50 grader - så sker det ikke igen. Så går det nemlig i alarm, inden der sker noget, og det må du godt fortælle i dine ellers udmærkede artikler."

! Hej Niels Chr. - godt regnet ud. Og igen skal jeg lige forklare, så vi alle kan være med - vi med pillefyr taler jo lidt i koder. Det, som Niels Chr. mener, er - vistnok: Når fyret brænder "bagud", er det ingen ulykke, som ingen havde tænkt over på forhånd - det er faktisk lige efter bogen og bare noget, som sker, hvis fyrbøderen sjusker, eller han ved et uheld får fyldt nogle dårlige (slagge-dannende) piller på tanken.

Når flammen står bagud og op igennem skakten (hvorigennem pillerne triller ind i fyret/hærden), sker der først det, at der bliver varmt i skakten - ikke bare lunt, men FOR varmt - og hvis det fortsætter, så smelter slangen, og derved afbrydes forsyningen med piller, og bålet går med garanti ud.

Det er altså ingen ulykke, at slangen smelter - det er faktisk godt, at den smelter, men ikke desto mindre skideirriterende.

Og her er det så, at Niels Chr. snedigt konstaterer, at man bare kan gå ind i fyrets styring (computeren - som man kan snakke med via den lille skærm og nogle knapper) og fortælle den, at fyret skal lukke frivilligt ned, allerede når temperaturen i skakten er 50 grader. Det ændrer ikke ved, at der er noget galt, men man slipper for, at slangen smelter og de følgevirkninger, der eventuelt kan være på lyssensor og gearmotor.

Godt tænkt!

Morten Ramussen har et lidt mere filosofisk råd - han skriver:

"Jeg har også et NBE af den nye model. Og jeg vil gerne sige om pillernes kvalitet, at tunge piller kan også indeholde sand, som resulterer i slagger. Køb derfor en god kvalitet piller - det kan godt betale sig.

Og opbevar pillerne tørt, for ellers ryger brændværdien. Fugtigheden i piller er cirka fem procent. Hvis et ton piller bliver fugtige - eksempelvis 10 procent - skal der bruges mere energi til at tørre pillerne. 10 procent fugt i 1000 kg piller er jo 100 liter vand, som skal koges ud gennem skorstenen. Træpiller er en tillidssag."

! Hej Morten - det har du evigt ret i, og man skal ikke købe piller, som har stået uopvarmet eller bare under et halvtag i årevis. Heller ikke, selvom de er i sække.

Når pillerne hældes på sække, sker det typisk direkte fra produktionen - det vil sige, at de endnu er varme og har en vis restfugtighed. Og for at der ikke skal opstå kondens i sækken, bliver den derfor perforeret. Det er godt nok, men betyder på den anden side, at over tid vil pillernes fugtighed komme i balance med omgivelserne, og det vil under halvtag, i åben lade eller under halvtag sige 18 procent.

Venlig hilsen

Kjeld Bjerre