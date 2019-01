Gør-det-selv: Er LED usundt?

! Hej Henning - jeg må indrømme, at jeg ikke har lagt mærke til, at der skulle være en disput om eventuelle problemer for helbredet i brugen af LED.

Men når du trækker det frem, så tjekker jeg det - selvfølgelig - og ét eller andet sted undrer det mig vel heller ikke det helt store, at der skulle være synspunkter i den retning. Sådan er det jo, hver gang der er nyt under solen - så er der nogle, som absolut mener, at det er den direkte vej mod verdens undergang.

Nu hører jeg ikke til dem, som vil udelukke, at der kan være ugler i mosen og bivirkninger ved ellers nye og smarte løsninger eller produkter - der er jo penge i skidtet, og jo flere knaster, der er på spil, desto større er fristelsen til at snyde på vægten. Den er jeg helt med på.

Men samtidigt er der altså en særlig psykologi, som synes at drive teorier om alverdens konspirationer frem, og de er ofte kendetegnet ved særlige sproglige og andre "koder". Jeg hæfter mig i denne sammenhæng ved, at det åbenbart er værd at nævne, at LED "er udviklet af militæret" - altså: Er det særligt suspekt i forhold til LED's mulige indvirkning på helbredet - er det sådan en slags hemmeligt våben til masseødelæggelse?

Og så hæfter jeg mig ved en anden detalje - at den videnskabelige baggrund for synspunktet, at LED er farligt, tilsyneladende består i et skrift af en tysk Dr. Wunsch. Altså - hvorfor er han lige doktor? Og hvorfor er han tilsyneladende helt alene om sine betænkeligheder?

Nå, men det skal ikke komme ham til skade, så jeg vil gerne forklare problemet, som det fremstilles - så vidt, som jeg har forstået det (det er nemlig temmelig langhåret, men det står jo enhver frit for at tjekke Dr. Wunsch ud på Youtube).

Dr. Wunsch er tilsyneladende ekspert i lysets indvirkning på biologiske processer, og han beskriver det som en generel regel, at lys i det blå spektrum virker nedbrydende for levende organismer - på celleniveau, forstås - medens rødt lys med længere bølgelængde tværtimod virker "opbyggende" (regenererende).

Og den nedbrydende (henholdsvis opbyggende) virkning er ikke kun overfladisk, men kan ifølge Wunsch registreres op til en tomme ind i eksempelvis den menneskelige krop. Og det lyder jo alvorligt.

Problemet er i al sin enkelhed, at LED-lys fortrinsvis befinder sig i det (ifølge Wunsch) usunde blå spektrum - han fremhæver, at typisk LED-lys næsten ikke indeholder noget af det sunde røde og infrarøde lys.

Og det er rigtigt, al den stund, at hele øvelsen med LED-lys jo faktisk går ud på at lave lyskilder, som KUN producerer synligt lys - underforstået, at gammeldags glødepærer spilder en forfærdelig masse strøm i det røde og især infrarøde spektrum - som glider direkte over i ren varmestråling. I en glødepære bliver kun 10 procent af energien omsat til synligt lys - 90 procent bliver til varme.

Hele idéen med LED er altså at lave lys i et så smalt spektrum, at der næsten ikke er noget spild i form af varmestråling. Derfor er næsten alle LED'er baseret på blåt lys - her får du så at sige mest lys for pengene, og så sætter man et "filter" foran for at omdanne tilpas meget af det blå til grønt og rødt (og alt muligt indimellem - det er opskriften på hvidt lys).

Dårlige LED'er mangler rødt lys - gode LED'er (med høj Ra-værdi - farvegengivelse) har lige nøjagtigt den mængde SYNLIGT rødt lys, som de skal have, for at vi oplever lyset som smukt og "rigtigt" - men de udsender stadig ikke noget infrarødt lys (varme), for det er jo lige det, som øvelsen går ud på at undgå.

Har Dr. Wunsch så en pointe i, at vi faktisk har brug for infrarødt lys fra vores lamper - ikke for at holde varmen, men for at "regenerere" vores celler?

Det spørgsmål har jeg ikke forstand nok til at svare på, men det er der jo så mange andre unge og kvikke mennesker, der har. Indtil videre strækker jeg våben i den sikre forvisning, at hvis Dr. Wunsch har ret i sin teori, vil der snart rejse sig en videnskabelig storm imod LED - og så hører vi nok om det.

Venlig hilsen

Kjeld Bjerre

PS: Det falder mig ind, at vi nu har fundet en rigtig god undskyldning for terrassevarmeren - sådan én har jeg længe ønsket mig, fordi det er skide hyggeligt at sidde udenfor med et tæppe om ryggen og lade sig bage på forsiden.

Det er imidlertid ikke så økologisk, at det gør noget - man kan næsten se verdenshavet stige, når man tænder for gassen. Men det kan nu tilgives, fordi det ikke længere er for hyggens, men for min sundheds skyld, at jeg fyrer op under den infrarøde: Min krop skriger på en dosis infrarødt lys - og så kombinerer jeg bare det sunde og nødvendige med det behagelige - sådan.

Men husk lige, at den logik kan man kun tillade sig, hvis man først skifter til LED i hele huset - ellers er det snyd!