Gør-det-selv: Endelig

? Hej Kjeld - endelig et menneske, som tør at være politisk ukorrekt og stille sig undrende over for det omsiggribende pseudoproblem: plasticposer.

Her i landet vil jeg tro, at 99,9 procent af al plastic enten bliver genbrugt eller omdannet til fjernvarme under betryggende forhold. Den sidste promille smider nogle ubetænksomme mennesker i naturen, hvor man så må rense op efter dem på naturens dag.

Fremstillingen af papirsposer er heller ikke uden klimaaftryk, ej heller recirkulering af samme. Jamen så brænd dem dog af!

Nåh-nej, vi brænder da vist nok rigeligt med biobrændsel af her i landet - mere skovhugst, end tilvæksten egentligt tillader.

Men det er rigtigt fint at fremme genbrug af poser, minimere indpakning og være ressourcebevidste, naturligvis.

Hvad angår mikroplast har vi derimod et stort problem med slitage af dæk på vore veje, da moderne dæk jo består af alt andet end gummi.

Drænvand fra veje (og fodboldbaner med kunstgræs) bør vi nok overveje at lede gennem passende rensningsanlæg - ikke helt billigt, så måske skulle vi følge Lomborgs tanker i denne sammenhæng og i første omgang øge hjælpen til de ulande som ikke kan håndtere deres affald, og leder det ud i verdenshavene - og først derefter optimere herhjemme. Det er vist det, som på godt dansk hedder cost-benefit!

NB - tak for en særdeles underholdende artikelserie, og endelig en korrektion for den eneste fejl, jeg lige kan komme i tanke om at have grebet dig i: Gevindbor for M6 er 5 mm - aldrig under. For nogle uger siden skrev du 4,8 mm!

Reglen for metriske gevind er jo, at hullet skal være gevindets diameter minus gevindstigningen, som for M6 er præcis 1 mm.

Tommegevind er opgivet i antal gevind pr. tomme, 25,4 mm, og for nogles vedkommende er der en anden flankevinkel, 55 gr. i stedet for 60 gr.

Så konklusionen er nok, at det sikreste er at rådføre sig med en gevindtabel, som helt sikkert kan findes på nettet.

Hilsen

Viggo Neumann