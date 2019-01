Gør det selv: Diamanteksperten har ordet

? Hej Kjeld - med hensyn til afretning af diamantskive: Her er du vist kommet på "udebane"!

Hvis du tænker nærmere over, hvad du egentlig gør, så forsøger du i overført betydning at skære et franskbrød over med et andet franskbrød - og det kunne du vel ikke finde på?

Men der er flere måder at rette diamant- og CBN-skiver af på.

CBN står for Cubisk BorNitrid, og denne type bruges til kulstofholdige stålkvaliteter som HSS-stål.

Slibeskiverne er nærmest umulige at se forskel på med det blotte øje, men der står altid D på en diamantskive og ofte B (bornitrid) eller CBN på de andre.

Diamantskiven må kun bruges til IKKE-kulstofholdige materialer, da diamant består af rent kulstof, som hurtigt vil nedbrydes ved slibning i kulstofstål.

For at rette disse skiver af, går man faktisk lidt en anden vej end at rette selve det enkelte korn af som på en traditionel slibeskive. Da kornene i en diamant/CBN-skive er så hårde, vil de blot blive sløvet, hvis man holder en diamantafretter på.

I stedet nedbryder man den kunstharpiks (epoxy), der holder kornene sammen - man fjerner altså bindemidlet omkring det enkelte korn, som derefter vil falde af, og det kan typisk gøres med en gammel slibeskive eller en blød hvæssesten. Idet man holder slibeklodsen imod den roterende diamantskive, vil kornene fra slibeklodsen kradse kunstharpiksen op og dette vil få diamantkornene til at løsne sig.

Hvis det er muligt at sænke hastigheden på slibemaskinen, vil det øge afretningshastigheden.

Der findes en anden type afretter, som typisk bruges til afretning af diamantskiver på planslibere - den kaldes for en centrifugalafretter og virker efter samme princip. Her bruger man en lille slibesten af siliciumcarbid, som roterer under diamantskiven, men bliver bremset lidt af en centrifugalbremse.

En tredje mulighed er at slibe med diamantskiven i et blødt metal. Her vil spånerne kradse epoxyen op, og kornene vil løsne sig.

Jeg har selv, ved en speciel slibeopgave, brugt en vinkelsliber til at ændre facon på en diamantskive. Det er måske værd at forsøge, men vær forberedt på, at vinkelslibeskiven hurtigt slides ned.

Som udgangspunkt ville jeg sørge for at afdreje flangen på slibemaskinen, hvis det er muligt, ellers finjustere med folie om nødvendigt. Det er et absolut "must", at rundløbet er i orden, ellers efterlader slibningen en jammerlig overflade.

I artiklen skriver du, at "vi må vel se det som en konkurrence imellem kvaliteten af "diamanterne" i slibeskiven og afretteren."

Det kan nok ikke være mere forkert, for diamanter er diamanter, og hårdheden varierer ikke nævneværdigt, men her kommer fysikken ind i billedet.

Hvis vi vender tilbage til franskbrødet, og vi forestiller os, at vi kunne få accelereret det op til 20-25m/sek. (typisk slibehastighed), ville det "hurtige franskbrød" vinde kampen over det statiske.

Det er præcist det, man gør, når man sliber diamanter. Disse er jo af gode grunde også slebet med diamant, eftersom det er det hårdeste slibemiddel, som findes.

Her bruger man en plan støbejernsskive til facetslibningen - nærmest som en grammofon. Støbejernet er porøst og kan derved opmagasinere diamantstøv.

Her er det også hastigheden, der er årsag til, at det overhovedet kan lade sig gøre at slibe i en diamant.

Med venlig hilsen

Johnny Schmidt