Gør-det-selv: Det er afløbet, det er galt med

Vi har, som de fleste nok har bemærket, her i spalterne haft en længere disput om ildelugtende vaskemaskiner. Og ved læsernes hjælp er vi nået frem til den sandhed, at fænomenet i al overvejende grad skyldes, at vi nu om dage vasker ved lavere temperatur, end vi danskere ellers har haft for vane. Og det skyldes så igen, at vores geniale videnskabsmænd og -damer har udviklet enzymer til vores vaskemidler, som kan løsne skidtet i vores tøj ved netop disse lave temperaturer - sådan noget med 30-40 grader. Men det har så som konsekvens, at vaskemaskinen aldrig bliver "kogt godt igennem", og derfor vil der opstå belægninger af sæberester samt skidt og møg og bakterier i maskinens kringelkroge - og derfor lugter bæstet! Alt sammen meget logisk og svært at modsige, MEN - og derfor er vi nødt til at tage emnet op én gang til: I Aalborg bor en mand, som hedder Steen, og han er avisens officielle ekspert i hvidevarer af enhver art - han er chef på værkstedet i firmaet CJ Hvidevare, som reparerer uanede mængder af vaskemaskiner, brødristere, kaffemaskiner, komfurer og alt det andet, som går ind under begrebet hårde hvidevarer. Og det er altså ikke bare lokale kunder fra området, som vi taler om - CJ laver det, som hedder garanti-reparationer for flere forskellige mærker. Når jeg siger det, er det for at sætte en streg under, at Steen er en af dem, som vitterligt og i praksis ved, hvad der sker og ikke sker med eksempelvis vores vaskemaskiner - uanset mærke og model!

Galt med tilslutningen Godt så, og nu kommer vi til pointen: Steen har fulgt med i vores snak om lugtende vaskemaskiner, og han siger ikke, at vi alle sammen tager fejl, men han siger, at det er hans erfaring, at når en vaskemaskine lugter så fælt, at der bliver ringet til ham, så er forklaringen i langt de fleste tilfælde, at den er tilsluttet forkert. - Og det kan den være på flere måder, siger Steen - i et eksklusivt interview med avisens praktiske gris (undertegnede, hvis du skulle være i tvivl). - Det mest almindelige er den banale historie om, at slangen til afløbet ikke er løftet op, som den skal. Slangen kan - alt efter mærke og model - have afgang foroven eller forneden, men uanset, så SKAL den på sin vej til afløbet passere helt op i højde med den øverste kant af vaskemaskinen - herfra skal den så føres hen til eller ned i afløbet. - På den måde vil der nemlig altid stå en slat vand tilbage i slangen, når maskinen har pumpet ud - og den slat vand virker som en vandlås, så der ikke kan trænge eventuel kloaklugt baglæns ind igennem slangen.

Vand i kar lugter Det var det ene - men historien slutter ikke her. Når pumpen forsøger at trykke det sidste vand ud af karret, vil der nemlig altid løbe en slat tilbage - og den slat skal blive i "vandlåsen", for hvis den løber tilbage i karret, vil den stå og rådne og komme til at lugte fælt. - Bare en lille fejl i slangens hældning kan altså medføre, at vaskemaskinen stinker ad H til - det har jeg set masser af gange. - Næste mulige fejl består i, at selve tilslutningen er udført forkert. Det kan enten være, at det rør, som stikker op af gulvet, slet ikke går igennem en vandlås, men fører direkte ud i kloakken - så kan der ved særlige vindforhold opstå en trækvind fra kloakken og direkte op igennem vaskemaskinen - det er ikke smart.

Snyde-afløb - Og endelig er der klassikeren - at man slutter vaskemaskinen til vaskens afløb, men gør det forkert. Man kan nemlig købe sådan en stump rør med en særlig studs i siden, som kan kobles på en almindelig vandlås, som dem vi har under vasken - samme princip, som når man kobler opvaskeren til. - Og det er da meget smart - men den studs SKAL altså sidde OVEN over vandlåsen, for ellers er der hul lige ud til kloakken. - Idéen er, at vaskemaskinen deler vandlås med håndvasken eller køkkenvasken - det er billigt og enkelt. Men det kræver altså, at man tilfører vandet OVER vandlåsen - så det skal løbe igennem vandlåsen for at komme ud. - Og det betyder, at man kan høre vandet klukke i vasken, og du kan tydeligt høre pumpen arbejde som et bæst, når den febrilsk forsøger at få den sidste slat vand ud - men det er der ikke noget at gøre ved. Især fordi man med denne "snyde-tilslutning" ofte ser, at man af praktiske grunde også har snydt med at føre slangen højt nok op, så den i sig selv danner en vandlås - og så skal det jo gå galt.

En myte Den højeste hvidevareekspertice har hermed talt - thi kendes for ret: Den mest almindelige årsag til, at vaskemaskiner stinker i udgiftskrævende grad, er forkert tilslutning. Men når nu vi alligevel har fat i eksperten, så skal vi også lige have styr på en anden sag: I sidste uge slyngede jeg - lidt flot - ud, at det er noget sludder og vrøvl, at vaskemaskinen bruger meget mere strøm, når varmelegemet er kalket til. Myten siger jo ellers, at det koster kassen på elregningen, hvis man ikke kalker sin vaske- eller opvaskemaskine godt nok af - og det samme siger man om kaffemaskinen og kogekedlen, men jeg kan ikke få det til at hænge sammen: Glødetråden udvikler en given varme ved en given mængde strøm - og mængden af varme ændrer sig jo ikke ved, at spiralen er dækket af kalk - det ta'r bare lidt længere tid, før varmen er overført til vandet - eller hvad? - Du har ret, siger Steen - til min udelte glæde. - Dog er der så meget om snakken, at varmelegement kører i nogle ekstra øjeblikke, før termostaten slår fra - fordi varmen (på grund af det isolerende lag kalk) er lidt for længe om at nå ud i vandet. Men det er altså ikke noget, der er værd at snakke om. - Den varme, som til gengæld er ophobet i spiralen, ender jo alligevel ude i vandet - bare lidt forsinket - og vandet bliver en smule varmere, end det var tanken. Men så varer det jo bare tilsvarende længere, før termostaten slår til igen. - Så alt i alt taler vi om et absolut marginalt højere forbrug, siger altså Steen. - Derimod sker der noget andet, som kan være dyrt: Når varmelegemet har svært ved at komme af med varmen, fordi kalken isolerer, bliver glødetråden varmere, end den er beregnet til, og så ender den med at brænde over - og så skal man have nyt varmelegeme - og det koster. - Så man skal altså kalke af for at undgå, at man får en mægtig regning for et nyt varmelegeme - og som sidegevinst opnår man, at vandet bliver lidt hurtigere varmt. Tak til Steen fra CJ - han er altid frisk på et godt råd om dine hvidevarer, så spørg bare løs, hvis der er noget, som du er i tvivl om.